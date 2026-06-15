大相撲の幕下ホープ、竜鳳（１９）＝音羽山＝が１５日、都内の部屋で稽古を行い、幕下同士で１０番相撲を取り全勝するなど、精力的に汗を流した。

自己最高位で臨んだ夏場所は西幕下２８枚目で５勝２敗。名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）では、新十両が狙える１５枚目以内に番付が上がる可能性がある。昨年の名古屋場所で初土俵を踏み丸１年。「１年間、いい経験を積めたと思います」と語った。

序ノ口デビューから５場所連続で勝ち越し中。「番付が上がって、相手の体が大きくなってきた。ジムに通い始めて体を大きくしています。今のところは動けている。パワーとスピードがテーマ」。体重は１５８キロに増えたというが、スピードは落ちていない。

６月１２日に１９歳の誕生日を迎えた。師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）ら「たくさんの人に祝ってもらいました」と竜鳳。十代関取は最近では熱海富士、落合（現伯乃富士）、福崎（現藤天晴）らがおり、かつては北の湖、貴乃花、白鵬、魁皇、稀勢の里らが若くして関取の座をつかんだ。竜鳳は「十代というのは意識しませんが、上がれるなら早い方がいい。しっかりやりたい」と先を見据えた。