秋田地方気象台は午後4時22分、秋田県気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表しました。



県内は上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。



15日夜のはじめごろにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。



また、竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょうに注意してください。



＜概況＞

東北北部の上空約5,500メートルに氷点下12度以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。





このため県内では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想より発達した場合は、更に雨量が多くなるため、警報級の大雨となる可能性があります。＜雨の予想＞15日に予想される1時間降水量は多い所で、沿岸・内陸ともにで40ミリです。＜防災事項＞県内では15日夜のはじめごろにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、降ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後発表される防災気象情報に留意してください。土砂災害や浸水害、洪水害のキキクルに関しては「気象庁ホームページ」などを確認してください。