&TEAM・K、JO、フウマ、ニコラスのスーツ姿が美しすぎ！ダークトーンでシックに決めたショットに「かっこいいが渋滞」「このビジュ大好き」

【写真】&TEAMメンバーの美麗スーツ姿 ／チャレンジを判定したハーパー選手との集合ショット／「脚長！」&TEAM K、JO、フウマ、ニコラスのスーツソロショット（4本）

&TEAM（エンティーム）の公式Xが更新。メンバー4人の美しいスーツ姿ショットが公開され、「カッコよすぎる」とファンの注目を集めている。

■&TEAMメンバーのスーツ姿にうっとり

本投稿は、6月14日深夜に放送されたテレビ朝日『バスケ☆FIVE～日本バスケ応援宣言～』のオフショットだ。

&TEAMのメンバーの中から、K（ケイ）、JO（ジョウ）、FUMA（フウマ）、NICHOLAS（ニコラス）は、5月29日に開催された国内男子プロバスケットボールリーグ『B.LEAGUE』の年間表彰式『B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26』にプレゼンターとして登場。番組では、その際に挑戦したチャレンジ企画の模様が放送された。

4人は、“バスケットボールの試合中に倒れてしまった選手を、仲間が手を差し伸べて起こす”シーンを再現。起こしながら気の利いた言葉をかけることに挑戦し、4人それぞれの個性が光るひと言で沸かせた。

写真では、右から、抜群のスタイルでシェイプされたシルエットのダブルスーツを着こなすK、右耳につけたSaint Laurent（サンローラン）のゴールドピアスと、ストライプシャツにグレースーツを合わせたラフな着こなしがスタイリッシュなNICHOLAS。

ストライプのネクタイと光沢感のある襟が端正な雰囲気を放つJOと、ハーフアップにした金髪ロングヘアとビッグシルエットのスーツがモードな印象を与えるFUMAは、揃ってグッドサインでポーズ。異なる魅力のスーツスタイルを披露した4人が並ぶ姿は圧巻だ。

なお、番組公式Xの投稿では、チャレンジの判定役を務めた、B.LEAGUE・サンロッカーズ渋谷所属のジャン・ローレンス・ハーパージュニアを囲んだ集合ショット（2枚目）も公開されている。

SNSでは「スーツ姿カッコよすぎる」「このビジュ大好き」「バスケ選手に負けない長身＆手の大きさだね」「かっこいいが渋滞」など絶賛の声のほか、「私も手を差し伸べて起こしてほしい（笑）」「みんなのセリフ最高でした」など、番組の感想も相次いで寄せられている。