　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

75909.98　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
73428.35　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
71780.29　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
71038.53　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
69343.57　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

69317.50　　★日経平均株価15日終値

68191.51　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
66906.85　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
66167.07　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
66008.99　　均衡表転換線(日足)
65529.22　　6日移動平均線
64487.24　　均衡表基準線(日足)
64470.13　　25日移動平均線
64151.86　　均衡表転換線(週足)
64024.60　　新値三本足陰転値
62954.66　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
62033.41　　ボリンジャー:-1σ(25日)
61295.62　　13週移動平均線
59832.22　　均衡表基準線(週足)
59596.69　　ボリンジャー:-2σ(25日)
59042.20　　75日移動平均線
58987.62　　均衡表雲上限(日足)
57717.82　　26週移動平均線
57159.97　　ボリンジャー:-3σ(25日)
56971.98　　均衡表雲下限(日足)
56424.16　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53029.25　　200日移動平均線
52480.97　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51552.71　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
47244.13　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46681.25　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42007.28　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　61.97(前日34.67)
ST.Slow(9日)　　41.25(前日27.61)

ST.Fast(13週)　 90.41(前日90.19)
ST.Slow(13週)　 91.54(前日92.36)

［2026年6月15日］

株探ニュース