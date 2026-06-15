【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(15日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
75909.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)
73428.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71780.29 ボリンジャー:＋3σ(25日)
71038.53 ボリンジャー:＋2σ(13週)
69343.57 ボリンジャー:＋2σ(25日)
69317.50 ★日経平均株価15日終値
68191.51 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66906.85 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66167.07 ボリンジャー:＋1σ(13週)
66008.99 均衡表転換線(日足)
65529.22 6日移動平均線
64487.24 均衡表基準線(日足)
64470.13 25日移動平均線
64151.86 均衡表転換線(週足)
64024.60 新値三本足陰転値
62954.66 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62033.41 ボリンジャー:-1σ(25日)
61295.62 13週移動平均線
59832.22 均衡表基準線(週足)
59596.69 ボリンジャー:-2σ(25日)
59042.20 75日移動平均線
58987.62 均衡表雲上限(日足)
57717.82 26週移動平均線
57159.97 ボリンジャー:-3σ(25日)
56971.98 均衡表雲下限(日足)
56424.16 ボリンジャー:-1σ(13週)
53029.25 200日移動平均線
52480.97 ボリンジャー:-1σ(26週)
51552.71 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47244.13 ボリンジャー:-2σ(26週)
46681.25 ボリンジャー:-3σ(13週)
42007.28 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 61.97(前日34.67)
ST.Slow(9日) 41.25(前日27.61)
ST.Fast(13週) 90.41(前日90.19)
ST.Slow(13週) 91.54(前日92.36)
［2026年6月15日］
株探ニュース
75909.98 ボリンジャー:＋3σ(13週)
73428.35 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71780.29 ボリンジャー:＋3σ(25日)
71038.53 ボリンジャー:＋2σ(13週)
69343.57 ボリンジャー:＋2σ(25日)
69317.50 ★日経平均株価15日終値
68191.51 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66906.85 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66167.07 ボリンジャー:＋1σ(13週)
66008.99 均衡表転換線(日足)
65529.22 6日移動平均線
64487.24 均衡表基準線(日足)
64470.13 25日移動平均線
64151.86 均衡表転換線(週足)
64024.60 新値三本足陰転値
62954.66 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62033.41 ボリンジャー:-1σ(25日)
61295.62 13週移動平均線
59832.22 均衡表基準線(週足)
59596.69 ボリンジャー:-2σ(25日)
59042.20 75日移動平均線
58987.62 均衡表雲上限(日足)
57717.82 26週移動平均線
57159.97 ボリンジャー:-3σ(25日)
56971.98 均衡表雲下限(日足)
56424.16 ボリンジャー:-1σ(13週)
53029.25 200日移動平均線
52480.97 ボリンジャー:-1σ(26週)
51552.71 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47244.13 ボリンジャー:-2σ(26週)
46681.25 ボリンジャー:-3σ(13週)
42007.28 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 61.97(前日34.67)
ST.Slow(9日) 41.25(前日27.61)
ST.Fast(13週) 90.41(前日90.19)
ST.Slow(13週) 91.54(前日92.36)
［2026年6月15日］
株探ニュース