　6月15日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2661銘柄。東証終値比で上昇は1356銘柄、下落は1194銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが107銘柄、値下がりは114銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6838>　多摩川ＨＤ　　　　 2195　 +315（ +16.8%）
2位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　 64.1　 +8.1（ +14.5%）
3位 <456A>　ヒュマメイド　　 2029.2 +248.2（ +13.9%）
4位 <5136>　トリプラ　　　　　 1640　 +183（ +12.6%）
5位 <190A>　コーディア　　　　　100　　+10（ +11.1%）
6位 <3488>　セントラルＲ　　 114000　+9100（　+8.7%）
7位 <8894>　レボリュー　　　　　 27　　 +2（　+8.0%）
8位 <4666>　パーク２４　　　　 1996 +131.5（　+7.1%）
9位 <4570>　免疫生物研　　　　 1000　　+55（　+5.8%）
10位 <4882>　ペルセウス　　　　　151　　 +8（　+5.6%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2978>　ツクルバ　　　　　　320　　-47（ -12.8%）
2位 <556A>　犬猫生活　　　　　 2950　 -430（ -12.7%）
3位 <442A>　クラシコ　　　　　 1210　 -162（ -11.8%）
4位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.2　 -0.8（ -11.4%）
5位 <7901>　マツモト　　　　　739.5　-77.5（　-9.5%）
6位 <3565>　アセンテック　　　　370　　-35（　-8.6%）
7位 <5889>　ＪＥＨ　　　　　　 2215　 -202（　-8.4%）
8位 <7034>　プロレド　　　　　　340　　-30（　-8.1%）
9位 <3415>　Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　345　　-28（　-7.5%）
10位 <9565>　ＧＬＯＥ　　　　　　639　　-46（　-6.7%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　　 4397　　+51（　+1.2%）
2位 <8035>　東エレク　　　　　73598　 +838（　+1.2%）
3位 <8604>　野村　　　　　　 1429.9　+15.9（　+1.1%）
4位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1242　+10.0（　+0.8%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 7187　　+48（　+0.7%）
6位 <6526>　ソシオネクス　　　 2420　+16.0（　+0.7%）
7位 <6920>　レーザーテク　　　48550　 +250（　+0.5%）
8位 <3382>　セブン＆アイ　　 1949.3　 +9.8（　+0.5%）
9位 <4523>　エーザイ　　　　 3839.9　+18.9（　+0.5%）
10位 <4452>　花王　　　　　　　 6084　　+29（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　627　 -9.8（　-1.5%）
2位 <6971>　京セラ　　　　　　 3795　-42.0（　-1.1%）
3位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　296　　 -3（　-1.0%）
4位 <5333>　ＮＧＫ　　　　　 6594.5　-40.5（　-0.6%）
5位 <6504>　富士電機　　　　14274.5　-85.5（　-0.6%）
6位 <9766>　コナミＧ　　　　　18850　 -110（　-0.6%）
7位 <6301>　コマツ　　　　　 6779.3　-37.7（　-0.6%）
8位 <6988>　日東電　　　　　 3082.1　-16.9（　-0.5%）
9位 <5101>　浜ゴム　　　　　 7708.9　-42.1（　-0.5%）
10位 <6770>　アルプスアル　　 2095.7　-11.3（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース