[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1356銘柄・下落1194銘柄（東証終値比）
6月15日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2661銘柄。東証終値比で上昇は1356銘柄、下落は1194銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが107銘柄、値下がりは114銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は340円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6838> 多摩川ＨＤ 2195 +315（ +16.8%）
2位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 64.1 +8.1（ +14.5%）
3位 <456A> ヒュマメイド 2029.2 +248.2（ +13.9%）
4位 <5136> トリプラ 1640 +183（ +12.6%）
5位 <190A> コーディア 100 +10（ +11.1%）
6位 <3488> セントラルＲ 114000 +9100（ +8.7%）
7位 <8894> レボリュー 27 +2（ +8.0%）
8位 <4666> パーク２４ 1996 +131.5（ +7.1%）
9位 <4570> 免疫生物研 1000 +55（ +5.8%）
10位 <4882> ペルセウス 151 +8（ +5.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2978> ツクルバ 320 -47（ -12.8%）
2位 <556A> 犬猫生活 2950 -430（ -12.7%）
3位 <442A> クラシコ 1210 -162（ -11.8%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 -0.8（ -11.4%）
5位 <7901> マツモト 739.5 -77.5（ -9.5%）
6位 <3565> アセンテック 370 -35（ -8.6%）
7位 <5889> ＪＥＨ 2215 -202（ -8.4%）
8位 <7034> プロレド 340 -30（ -8.1%）
9位 <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 345 -28（ -7.5%）
10位 <9565> ＧＬＯＥ 639 -46（ -6.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 4397 +51（ +1.2%）
2位 <8035> 東エレク 73598 +838（ +1.2%）
3位 <8604> 野村 1429.9 +15.9（ +1.1%）
4位 <7272> ヤマハ発 1242 +10.0（ +0.8%）
5位 <9984> ＳＢＧ 7187 +48（ +0.7%）
6位 <6526> ソシオネクス 2420 +16.0（ +0.7%）
7位 <6920> レーザーテク 48550 +250（ +0.5%）
8位 <3382> セブン＆アイ 1949.3 +9.8（ +0.5%）
9位 <4523> エーザイ 3839.9 +18.9（ +0.5%）
10位 <4452> 花王 6084 +29（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 627 -9.8（ -1.5%）
2位 <6971> 京セラ 3795 -42.0（ -1.1%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 296 -3（ -1.0%）
4位 <5333> ＮＧＫ 6594.5 -40.5（ -0.6%）
5位 <6504> 富士電機 14274.5 -85.5（ -0.6%）
6位 <9766> コナミＧ 18850 -110（ -0.6%）
7位 <6301> コマツ 6779.3 -37.7（ -0.6%）
8位 <6988> 日東電 3082.1 -16.9（ -0.5%）
9位 <5101> 浜ゴム 7708.9 -42.1（ -0.5%）
10位 <6770> アルプスアル 2095.7 -11.3（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の15日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6838> 多摩川ＨＤ 2195 +315（ +16.8%）
2位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 64.1 +8.1（ +14.5%）
3位 <456A> ヒュマメイド 2029.2 +248.2（ +13.9%）
4位 <5136> トリプラ 1640 +183（ +12.6%）
5位 <190A> コーディア 100 +10（ +11.1%）
6位 <3488> セントラルＲ 114000 +9100（ +8.7%）
7位 <8894> レボリュー 27 +2（ +8.0%）
8位 <4666> パーク２４ 1996 +131.5（ +7.1%）
9位 <4570> 免疫生物研 1000 +55（ +5.8%）
10位 <4882> ペルセウス 151 +8（ +5.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2978> ツクルバ 320 -47（ -12.8%）
2位 <556A> 犬猫生活 2950 -430（ -12.7%）
3位 <442A> クラシコ 1210 -162（ -11.8%）
4位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 -0.8（ -11.4%）
5位 <7901> マツモト 739.5 -77.5（ -9.5%）
6位 <3565> アセンテック 370 -35（ -8.6%）
7位 <5889> ＪＥＨ 2215 -202（ -8.4%）
8位 <7034> プロレド 340 -30（ -8.1%）
9位 <3415> Ｔ－ＢＡＳＥ 345 -28（ -7.5%）
10位 <9565> ＧＬＯＥ 639 -46（ -6.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 4397 +51（ +1.2%）
2位 <8035> 東エレク 73598 +838（ +1.2%）
3位 <8604> 野村 1429.9 +15.9（ +1.1%）
4位 <7272> ヤマハ発 1242 +10.0（ +0.8%）
5位 <9984> ＳＢＧ 7187 +48（ +0.7%）
6位 <6526> ソシオネクス 2420 +16.0（ +0.7%）
7位 <6920> レーザーテク 48550 +250（ +0.5%）
8位 <3382> セブン＆アイ 1949.3 +9.8（ +0.5%）
9位 <4523> エーザイ 3839.9 +18.9（ +0.5%）
10位 <4452> 花王 6084 +29（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3697> ＳＨＩＦＴ 627 -9.8（ -1.5%）
2位 <6971> 京セラ 3795 -42.0（ -1.1%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 296 -3（ -1.0%）
4位 <5333> ＮＧＫ 6594.5 -40.5（ -0.6%）
5位 <6504> 富士電機 14274.5 -85.5（ -0.6%）
6位 <9766> コナミＧ 18850 -110（ -0.6%）
7位 <6301> コマツ 6779.3 -37.7（ -0.6%）
8位 <6988> 日東電 3082.1 -16.9（ -0.5%）
9位 <5101> 浜ゴム 7708.9 -42.1（ -0.5%）
10位 <6770> アルプスアル 2095.7 -11.3（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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