ＧＭＯコマース <410A> [東証Ｇ] が6月15日大引け後(16:30)に業績・配当修正を発表。26年12月期の連結経常利益を従来予想の6.4億円(非連結)→6.5億円に1.6％上方修正した。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の48.24円→50.56円(前期は40.3円)に増額修正した。



※今期から連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年12月期の期末配当金につきましては、上記配当方針の変更に伴う連結ベースの配当性向65％または、連結株主資本配当率（DOE）８%以上の基準に基づき、前回予想の48円24銭から2円32銭増配し、50円56銭に修正することといたしました。