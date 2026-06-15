兵庫県多可町の山中で13日、設置されていたオリにクマが入っていたものの、山に返されていたことが分かりました。

理由は、オリがシカとイノシシを捕獲するために設置されたもので、クマは誤って入っていただけだったため、法律上、捕獲できなかったからでした。

多可町よりますと、13日午後2時ごろ、多可町八千代区大和の山中に設置されていたオリに、クマが入っているのを点検に来た住民が見つけました。

クマは成獣のオスで、体長は65センチ、体重は34キロだったということです。

クマが入っていたオリは、シカとイノシシを捕獲するために設置されていたもので、クマの捕獲は誤って入ったことによる、「錯誤捕獲」と呼ばれるものでした。

鳥獣保護管理法では、有害鳥獣を捕獲するには都道府県の許可が必要となっています。

多可町はクマの捕獲について県と協議していたものの、実際に被害が確認されていなかったことなどから、許可を申請するには至らなかったということです。

捕獲された動物は原則として同じ市町村内に放獣しなければならず、多可町は県の指導のもと、翌14日に町内の山中にクマを放したということです。

多可町はクマを放した14日、住民に対し、クマを確認したことを防災無線で伝え、注意を呼びかけたということです。

多可町によりますと、町内では4月以降に4件の目撃情報がありましたが、今回捕獲されたクマが同一の個体かどうかは分からないということです。