【サッカーW杯】日本引き分けで4日目終えアジア勢いまだ負けなし 翌16日はサウジアラビアとイラン登場
◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)
日本代表はオランダに2度追いつき、2-2の価値あるドロー。大会4日目までの戦いを終えてアジア勢は2勝2分けで、いまだ負けなしを維持しています。
日本時間15日に行われたF組のグループステージ初戦、日本はFIFAランク8位の強豪オランダと対戦。2度リードを許す展開も、中村敬斗選手と鎌田大地選手のゴールで追いついて勝ち点1をものにしました。
なお前日までの戦いでは、韓国・カタール・オーストラリアが登場。A組の韓国は大会初日にチェコとの初戦を戦い、後半の2ゴールで逆転勝ちしました。
大会3日目の日本時間14日は、カタールとオーストラリアが初戦に臨みました。B組のカタールはスイス相手に後半アディショナルタイムのゴールで追いついてドロー。D組のオーストラリアはトルコに2ゴールを挙げて快勝しています。
ここまで無敗のアジア勢、大会5日目の日本時間16日にはサウジアラビアとイランが登場。H組のサウジアラビアはウルグアイと、G組のイランはニュージーランドと対戦します。
サウジアラビアは前回2022年大会の初戦で、最終的に大会優勝を果たしたアルゼンチン相手に勝利。イランもFIFAランク20位と日本(同18位)に次ぐ実力チームです。
アジア勢の良い流れに2チームも乗っていくことができるか、注目が集まります。▽今大会アジア勢のここまでの結果
韓国 2-1 チェコ
カタール 1-1 スイス
オーストラリア 2-0 トルコ
オランダ 2-2 日本