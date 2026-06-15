◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

日本代表はオランダに2度追いつき、2-2の価値あるドロー。大会4日目までの戦いを終えてアジア勢は2勝2分けで、いまだ負けなしを維持しています。

日本時間15日に行われたF組のグループステージ初戦、日本はFIFAランク8位の強豪オランダと対戦。2度リードを許す展開も、中村敬斗選手と鎌田大地選手のゴールで追いついて勝ち点1をものにしました。

なお前日までの戦いでは、韓国・カタール・オーストラリアが登場。A組の韓国は大会初日にチェコとの初戦を戦い、後半の2ゴールで逆転勝ちしました。

大会3日目の日本時間14日は、カタールとオーストラリアが初戦に臨みました。B組のカタールはスイス相手に後半アディショナルタイムのゴールで追いついてドロー。D組のオーストラリアはトルコに2ゴールを挙げて快勝しています。

ここまで無敗のアジア勢、大会5日目の日本時間16日にはサウジアラビアとイランが登場。H組のサウジアラビアはウルグアイと、G組のイランはニュージーランドと対戦します。

サウジアラビアは前回2022年大会の初戦で、最終的に大会優勝を果たしたアルゼンチン相手に勝利。イランもFIFAランク20位と日本(同18位)に次ぐ実力チームです。

アジア勢の良い流れに2チームも乗っていくことができるか、注目が集まります。

▽今大会アジア勢のここまでの結果韓国 2-1 チェコカタール 1-1 スイスオーストラリア 2-0 トルコオランダ 2-2 日本