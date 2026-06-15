6月14日、フルート奏者でモデルのCocomiが自身のInstagramを更新。友人とのお出かけの様子を公開したが、そのなかに含まれていた “衝撃ショット” が注目を集めている。

「Cocomiさんは投稿で《ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る》とコメント。デニムのショートパンツにリブ素材のミニ丈トップスを合わせたコーディネートを披露、引き締まったウエストをのぞかせる目を引くスタイルでした。

友人との食事の様子の写真が並ぶなか、ひときわ目を引いたのが7枚目に掲載された写真です」（芸能ジャーナリスト）

その写真には《サドル顔撮ったのは許さない》とのコメントが添えられており、顔の輪郭が大きく歪んで見えるインパクト抜群の一枚となっていた。ふだんの上品で洗練されたイメージとはかけ離れた表情に多くのファンが驚いたようだ。

「Cocomiさんは2001年5月1日、歌手の工藤静香さんとタレントの木村拓哉さんの長女として誕生。11歳のころからフルートを始め、2019年にはオーケストラグループ『JPCO』に参加するなど演奏家として経験を積んできました。

2020年にはファッション誌『VOGUE JAPAN』5月号の表紙を飾ってモデルデビュー。当時は大物芸能人夫婦の長女ということもあり、大きな話題を呼びました」（同前）

同年にはInstagramも開設。妹でモデルのKoki,との姉妹ショットや、母・工藤との交流の様子、父・木村の誕生日に公開される家族写真などがたびたび反響を集めている。

さらに、CocomiといえばInstagramのストーリーズで見せる率直な発信もたびたび話題になっている。質問募集では時折厳しいコメントが寄せられることもあるが、それらをあえて取り上げてユーモアを交えながら返答する姿勢が支持を集めてきた。

「Cocomiさんは芸能一家の一員として注目を集めながらも、SNSでは肩の力が抜けた発信を続けています。フルート奏者としての活動やファッションモデルとしての一面だけでなく、友人との時間や何気ない日常を積極的に公開している点が特徴です。

今回の投稿からも、SNSをコミュニケーションの場として楽しんでいる様子が伝わってきます」（同前）

今回の投稿は、Cocomiの飾らない発信スタイルをあらためて印象づけるものとなった。