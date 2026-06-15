辻希美「今夜は肉だぁぁぁ〜」絶妙な焼き加減の“豪華肉料理”公開に「仕上がりがプロ」「夏野菜も美味しそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの辻希美が6月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を作る様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「仕上がりがプロ」夏野菜添えた豪華肉料理
辻は「今夜は肉だぁぁぁ〜」「牛肉だぁ〜」とコメントし、厚みのある牛肉をフライパンで焼く様子を動画で公開。並んだ大ぶりな牛肉にはこんがりと美しい焼き色がついている。
続く投稿では「ビーフ」と文字を添え、完成した豪華な肉料理を披露。フライパンで焼き上げた牛肉は中央が美しいピンク色に仕上がっており、食べやすくカットして木製プレートに盛り付けられている。周囲には焼いたズッキーニやナス、半分にカットしたミニトマトを添え、イタリアンパセリをあしらい、彩り豊かなプレートになっている。
この投稿には「まるでレストランのようにお洒落」「肉の焼き加減が完璧」「仕上がりがプロ」「夏野菜も美味しそう」「彩りが綺麗」「お家で食べられるの羨ましい」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「仕上がりがプロ」夏野菜添えた豪華肉料理
◆辻希美、豪華肉料理公開
辻は「今夜は肉だぁぁぁ〜」「牛肉だぁ〜」とコメントし、厚みのある牛肉をフライパンで焼く様子を動画で公開。並んだ大ぶりな牛肉にはこんがりと美しい焼き色がついている。
続く投稿では「ビーフ」と文字を添え、完成した豪華な肉料理を披露。フライパンで焼き上げた牛肉は中央が美しいピンク色に仕上がっており、食べやすくカットして木製プレートに盛り付けられている。周囲には焼いたズッキーニやナス、半分にカットしたミニトマトを添え、イタリアンパセリをあしらい、彩り豊かなプレートになっている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿には「まるでレストランのようにお洒落」「肉の焼き加減が完璧」「仕上がりがプロ」「夏野菜も美味しそう」「彩りが綺麗」「お家で食べられるの羨ましい」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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