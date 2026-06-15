W杯オランダ戦、後半43分の同点ゴール…明かした行動の理由

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。後半43分、頭で同点ゴールを決めた鎌田大地（クリスタルパレス）の行動に、ファンの間で感動が広がっている。

この試合、日本はオランダに2度リードされながら追いついた。1-2の後半43分には小川のヘディングシュートが、その前にいた鎌田の頭に直撃。これがそのままゴールネットを揺らし同点に。まさかの“ダブルヘッド弾”で追いつき、ドローに持ち込んだ。

このとき鎌田が、天を見上げ指さした理由に、ファンの感動が広がっている。鎌田は試合後自身のXに「My dream come true. ありがとうバロン」とつづり、天を指さす写真とともに、2025年に亡くなったとSNSで報告した愛犬の後姿の写真を公開した。

投稿にはファンから「アーリントンの空にバロンが見えましたか」「試合中に空を見上げたあの瞬間 バロンを見上げたのか！」「きっとバロンくんに届いてますね」「最高のゴール＆最高の想い…バロンくんもきっと大喜びしてるはず！」との声が集まっている。



（THE ANSWER編集部）