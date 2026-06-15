記事ポイント 島津建設がCCUS認定・入退場管理システム「キャリアリンク」の運用体制を構築電話発信による入退場登録で、公共工事の就業履歴蓄積を継続運用現場代理人主体の教育体制により、現場・協力会社・総務部門の負担軽減へ 島津建設がCCUS認定・入退場管理システム「キャリアリンク」の運用体制を構築電話発信による入退場登録で、公共工事の就業履歴蓄積を継続運用現場代理人主体の教育体制により、現場・協力会社・総務部門の負担軽減へ

島津建設が、CCUS認定・入退場管理システム「キャリアリンク」を活用した運用体制を構築しました。

2026年4月に運用体制が定着し、公共工事での就業履歴蓄積と建退共電子申請に関わる事務負担の軽減につなげています。

島津建設「キャリアリンク」運用体制

導入企業：株式会社 島津建設提供システム：CCUS認定・入退場管理システム「キャリアリンク」提供・導入フォロー：コムテックス株式会社運用定着時期：2026年4月

「キャリアリンク」は、建設キャリアアップシステムに対応した現場入退場管理システムです。

島津建設では公共工事の現場でCCUSを継続的に運用し、現場単位で登録率や就業履歴蓄積率の確認に対応できる体制を整えています。

従来のカードリーダー方式で課題になっていたカード忘れや機器準備、夜間・短期現場での登録対応を、電話発信による入退場登録で補っています。

電話発信で入退場登録

登録方法：入退用の電話番号へ技能者の携帯電話・スマートフォンから発信対象：公共工事の現場運用連携：蓄積データをCCUSへ連携

現場では、朝礼時の電話発信だけで入退場管理を行えるようになっています。

カードリーダーなどの機器を現場ごとに準備する必要がなく、現場状況に左右されにくい就業履歴蓄積を支えます。

協力会社からも、キャリアリンクを使った入場処理について使いやすさが評価されています。

現場代理人主体の教育体制

運用体制：現場代理人が各現場で手続きを進行教育内容：CCUSの仕組みとキャリアリンク操作を実務に即して共有関連機能：建退共電子申請専用サイトとの連携

島津建設では、操作を一部の担当者に集中させず、現場代理人が各現場で手続きを進められる体制づくりを進めています。

初めて現場代理人として担当する社員にも、パソコン画面を見ながらCCUSの仕組みと操作を共有しています。

建退共電子申請専用サイトとの連携により、就業履歴の蓄積と就労実績の管理を分けずに扱える点も特徴です。

島津建設による、CCUS認定・入退場管理システム「キャリアリンク」運用体制構築の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キャリアリンク」はどのようなシステムですか？

A. CCUS認定の現場入退場管理システムです。電話発信による就業履歴登録に対応し、蓄積したデータをCCUSへ連携できます。

Q. 島津建設ではどのように活用されていますか？

A. 公共工事の現場で、現場代理人が主体となって就業履歴の確認や手続きを進める体制で活用されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 電話発信で就業履歴を蓄積！島津建設「キャリアリンク」 appeared first on Dtimes.