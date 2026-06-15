長谷川かすみ、異例のメガネがテーマのブライダル特番に出演 ウェディングドレス姿の写真公開「有無どっちがよい？」
俳優の長谷川かすみが長崎文化放送（NCC）の特別番組『メガネ女子この指とまれ』（7月3日 後11：15）に出演することが発表された。
【写真】トレードマークのメガネを外した長谷川かすみ
2024年『島崎遥香の私、結婚したくないんですけど、ダメですか？』、2025年『MINAはエレキベースと結婚したい』に続く、NCCのブライダル業界の盛り上げを目的とした特別番組となる。
今年のテーマはメガネ。「ドレスが似合わない」「写真が上手く撮れない」など、メガネ女子の不安を払拭する中で結婚や結婚式の魅力に迫る。出演は、メガネキャラで人気の長谷川。Xを更新した長谷川はウェディングドレス姿の写真を公開し「ウェディングドレスにメガネ、有無どっちがよい？」と呼びかけていた。テーマソングには、長崎県への修学旅行がきっかけでアーティストになったシンガーソングライター・まつむらかなうの未発表曲「誓います」の使用が決定した。
地上波放送後はTVerなどで見逃し配信も行う。
【写真】トレードマークのメガネを外した長谷川かすみ
2024年『島崎遥香の私、結婚したくないんですけど、ダメですか？』、2025年『MINAはエレキベースと結婚したい』に続く、NCCのブライダル業界の盛り上げを目的とした特別番組となる。
今年のテーマはメガネ。「ドレスが似合わない」「写真が上手く撮れない」など、メガネ女子の不安を払拭する中で結婚や結婚式の魅力に迫る。出演は、メガネキャラで人気の長谷川。Xを更新した長谷川はウェディングドレス姿の写真を公開し「ウェディングドレスにメガネ、有無どっちがよい？」と呼びかけていた。テーマソングには、長崎県への修学旅行がきっかけでアーティストになったシンガーソングライター・まつむらかなうの未発表曲「誓います」の使用が決定した。
地上波放送後はTVerなどで見逃し配信も行う。