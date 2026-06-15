SHIHO＆秋山成勲の長女、“ロングドレス”で卒業式へ 愛らしい幼少期ショット→14歳で170センチ超え“モデル体型”に成長
モデル・SHIHO（50）の夫で格闘家・秋山成勲（50）が13日、自身のインスタグラムを更新。長女・サランちゃん（14）が中学校を卒業したことを報告し、ドレスアップした大人な雰囲気漂う姿を公開した。
【写真】「いつの間にこんなに大きく」“ロングドレス姿”を披露したSHIHO＆秋山成勲の長女（※一番左）
秋山は「あんなに小さくて、私の胸にすっぽりと収まっていた子が…」と書き出し、卒業を迎えて成長した姿に心境を吐露。「いつの間にこんなに大きく育って、卒業を迎えることになったんだね。時間が経つのは本当に早いもので、うれしくもあり、どこか寂しくもあり、本当にたくさんの思いがこみ上げてきます」と感慨深げにつづっている。
投稿された写真には、ピンクのロングドレスをまとい、ロングヘアが印象的な成長した姿を披露している。2枚目には、幼い頃の写真、そしてメイクアップした姿を捉えたセルフィー、秋山の母との2ショットもアップし、あどけない愛らしい姿から成長していく様子が感じられた。
長女の成長に「何よりも、今日まで健康に、明るくまっすぐきれいに育ってくれたあなたに、お父さんはただただ『ありがとう』の気持ちでいっぱいです」「卒業は終わりではなく、新しい始まり」「お父さんはいつでも、どんな時でもあなたの味方だからね」と愛情たっぷりのエールを送っている。
幼少期に韓国のテレビ番組に出演、広告モデルを務めていた長女。コメント欄には「卒業おめでとう」「かわいい」「本当の父親、真の男、そして秋山成勲…くぅ」「私たちのサラン」「素敵なパパ」「うわぁ〜、パパっ子でちっちゃかったサランちゃんが、もう卒業だなんて」などと、成長した姿に反響や祝福する声が寄せられていた。
長女・サランちゃんは、2025年11月に『VOGUE KOREA』でモデルデビュー、14歳で身長が170センチを超えているなど、母譲りのスタイルが話題となっている。
【写真】「いつの間にこんなに大きく」“ロングドレス姿”を披露したSHIHO＆秋山成勲の長女（※一番左）
秋山は「あんなに小さくて、私の胸にすっぽりと収まっていた子が…」と書き出し、卒業を迎えて成長した姿に心境を吐露。「いつの間にこんなに大きく育って、卒業を迎えることになったんだね。時間が経つのは本当に早いもので、うれしくもあり、どこか寂しくもあり、本当にたくさんの思いがこみ上げてきます」と感慨深げにつづっている。
長女の成長に「何よりも、今日まで健康に、明るくまっすぐきれいに育ってくれたあなたに、お父さんはただただ『ありがとう』の気持ちでいっぱいです」「卒業は終わりではなく、新しい始まり」「お父さんはいつでも、どんな時でもあなたの味方だからね」と愛情たっぷりのエールを送っている。
幼少期に韓国のテレビ番組に出演、広告モデルを務めていた長女。コメント欄には「卒業おめでとう」「かわいい」「本当の父親、真の男、そして秋山成勲…くぅ」「私たちのサラン」「素敵なパパ」「うわぁ〜、パパっ子でちっちゃかったサランちゃんが、もう卒業だなんて」などと、成長した姿に反響や祝福する声が寄せられていた。
長女・サランちゃんは、2025年11月に『VOGUE KOREA』でモデルデビュー、14歳で身長が170センチを超えているなど、母譲りのスタイルが話題となっている。