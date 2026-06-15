『ちいかわパーク』7・28にオープン1周年迎える 記念イベント開催＆商品購入で「びんよよ」のプレゼントも
人気キャラクター「ちいかわ」の初となる体験型施設『ちいかわパーク』（東京・池袋）が7月28日、オープン1周年を迎える。これにともない、記念イベントが開催されることが発表された。
【写真】“島編”伝説の武器…「びんよよ」
■グリーティングでは、妖精姿のちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場
6月16日〜7月23日の期間、グリーティングではちいかわ・ハチワレ・うさぎが妖精姿で登場。また、7月24日以降は、新たなキャラクターも順次登場する。
■サンシャイン60通りに、1周年記念フラッグが掲出
サンシャイン60通りでは、ちいかわパーク1周年を記念し、「ちいかわ」たちのストリートフラッグが登場。掲出期間はサントロペ側が7月28日〜8月3日、サンシャイン側が7月28日〜8月9日となっている。
■来場者限定プレゼントを配布
7月24日より、入場者全員に「まめまめフィギュア チャーム マーカー」（ちいかわ・ハチワレ・うさぎの全3種）を配布。数量限定でランダムでの配布となっている。
■1万円以上の商品購入で「びんよよ」プレゼント
7月24日より、パーク内で合計1万円以上の商品購入で「びんよよ」がプレゼントされる。「びんよよ」は、シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード「島編（セイレーン編）」に登場する武器で、謎の生物・セイレーンや人魚たちに立ち向かう際に活躍するアイテムとされている。
【写真】“島編”伝説の武器…「びんよよ」
■グリーティングでは、妖精姿のちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場
6月16日〜7月23日の期間、グリーティングではちいかわ・ハチワレ・うさぎが妖精姿で登場。また、7月24日以降は、新たなキャラクターも順次登場する。
サンシャイン60通りでは、ちいかわパーク1周年を記念し、「ちいかわ」たちのストリートフラッグが登場。掲出期間はサントロペ側が7月28日〜8月3日、サンシャイン側が7月28日〜8月9日となっている。
■来場者限定プレゼントを配布
7月24日より、入場者全員に「まめまめフィギュア チャーム マーカー」（ちいかわ・ハチワレ・うさぎの全3種）を配布。数量限定でランダムでの配布となっている。
■1万円以上の商品購入で「びんよよ」プレゼント
7月24日より、パーク内で合計1万円以上の商品購入で「びんよよ」がプレゼントされる。「びんよよ」は、シリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード「島編（セイレーン編）」に登場する武器で、謎の生物・セイレーンや人魚たちに立ち向かう際に活躍するアイテムとされている。