【解説】アメリカとイラン 戦闘終結の「覚書」で合意 ようやく“最大の懸案”イランの核問題の協議向けたスタートラインに
アメリカとイランは、戦闘終結に向けた「覚書」で合意したと発表しました。
今後待ち受ける課題について、アメリカ・ワシントンからFNNワシントン支局・千田淳一支局長の中継です。
今回の「覚書」の合意は、停戦の延長やホルムズ海峡の開放に加え、最大の懸案となる核問題の協議に向けてようやくスタートラインに立ったとも言えます。
トランプ大統領は14日、SNSで、イランとの戦闘終結とホルムズ海峡の通航料なしの開放に向けた「覚書」に合意したと発表し、イラン側も翌15日に「覚書を最終決定した」と認めました。
「覚書」の署名は19日にスイスで行われる見通しで、順調にいけば署名後にホルムズ海峡が開放されることになります。
ただ、最大の難題となるイランの核問題の解決はこれからです。
今回の合意は、高濃縮ウランの廃棄や搬出、制裁緩和などの判断を今後60日間の協議に委ねた形で、最終的な解決策を示したものではありません。
こうした難題を短期間で解決できる保証はなく、交渉が行き詰まる可能性もあります。
また、イスラエルとヒズボラの対立も解消されていません。
今回の合意は戦闘を止めるための時間を稼いだ一方、核問題という最大の火種は残されたままです。