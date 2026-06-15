日ハムファンのモー娘。牧野真莉愛、ギフトの香水紹介も“クセ強”な背景にSNSツッコミ「わろたww」「ギフトよりも目立つ」「情報が入ってこないよ笑笑」
モーニング娘。'26の牧野真莉愛（25）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。ギフトで贈られたという香水を紹介するも、それ以上に牧野らしい“クセ強”な背景に注目が集まっている。
【写真】「わろたww」ツッコミ殺到…“クセ強”背景でギフトを紹介した牧野真莉愛
熱狂的なプロ野球の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られる牧野。投稿では、「JILLSTUARTさん ときめくギフトありがとうございます まりあより」と、新庄剛志監督の顔写真がびっしりとプリントされた背景の上に置かれた香水の箱とボトルの写真をアップした。
牧野は、5月31日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されたプロ野球交流戦でも同様に新庄監督の顔がびっしりとプリントされた個性際立つスカートの姿で始球式に登場しており、注目を浴びていた。
この投稿にファンからは「背景わろたww」「ギフトよりも目立つものが」「ときめくギフトだから背景が新庄監督なのかな？」「やめい別々のキラキラが同時に入ってくるやろ笑」「ときめくギフト うれしんじょう フォー!!」「背景がまりあちゃんっぽい 唯一無二だね」「背景のせいで、全然コスメの情報が入ってこないよ笑笑」などツッコミが殺到している。
【写真】「わろたww」ツッコミ殺到…“クセ強”背景でギフトを紹介した牧野真莉愛
熱狂的なプロ野球の北海道日本ハムファイターズファンとしても知られる牧野。投稿では、「JILLSTUARTさん ときめくギフトありがとうございます まりあより」と、新庄剛志監督の顔写真がびっしりとプリントされた背景の上に置かれた香水の箱とボトルの写真をアップした。
この投稿にファンからは「背景わろたww」「ギフトよりも目立つものが」「ときめくギフトだから背景が新庄監督なのかな？」「やめい別々のキラキラが同時に入ってくるやろ笑」「ときめくギフト うれしんじょう フォー!!」「背景がまりあちゃんっぽい 唯一無二だね」「背景のせいで、全然コスメの情報が入ってこないよ笑笑」などツッコミが殺到している。