他の犬が苦手な犬の共通点5つ

他の犬が苦手な子には、反応の出方にパターンがあります。「何が苦手で、どの場面で反応が出るか」を知ることが、対策を立てる第一歩です。

1. 近づかれるだけで反応する

警戒心が強めのタイプの犬は、相手が近づいてくるだけで唸る・吠える・固まるといった反応が出やすいです。

「攻撃したい」というより、「もっと距離を取ってほしい」という気持ちが強い場合がほとんどです。反応の激しさと攻撃性は、必ずしも比例しているわけではありません。

2. 自分のペースを乱されるのが苦手

マイペースなタイプの犬は、フレンドリーすぎる犬やグイグイ来る犬を、特に避けようとする傾向があります。

しつこいにおい嗅ぎや急な接近がストレスになりやすく、相手の「悪意のなさ」は関係ありません。

3. 犬どうしの経験が少なく、不安を感じやすい

子犬期の社会化が少なかったり、犬どうしで遊んだ経験がほとんどない場合、他の犬への接し方が分からず不安になりやすいです。

「どうすればいいか分からない」という戸惑いが、吠えや逃げとして表れることがあります。

4. 過去の嫌な経験が影響している

犬どうしのトラブルや怖い体験があると、似た雰囲気の犬や特定のタイプを強く警戒するようになります。

一度覚えた恐怖は記憶に残りやすく、同じような状況で繰り返し反応が出やすくなります。

5. "近い距離での挨拶"が苦手

いきなり鼻先を合わせる挨拶より、まず距離を取るほうが落ち着く犬は多いです。

近距離で体が固まる、目をそらす、動けなくなるといった様子が見られたら、距離の設定が合っていないサインです。

仲良くさせることは可能？目標の立て方

結論から言えば可能ですが、「すべての犬と仲良く」を目指すより、「落ち着いて、気にしないでいられる」を目標にするほうが現実的です。「仲良しにしてあげたい」という気持ちが焦りにつながり、犬の負担を増やしてしまうことも。

まずは現実的なゴールを設定することが、遠回りのようで一番の近道です。無理に近づけると、吠え・唸り・逃走・咬みつきといったトラブルにつながることがあります。

まずは「見えても平気」を増やし、その上で相性のいい犬とだけ少しずつ距離を縮めていくのが安全な進め方です。

飼い主にできること

苦手の克服に必要なのは、根性ではなく「失敗させない段取り」です。犬が安心できる状況から少しずつ始めることが、落ち着きを育てる近道になります。

まずは「会わない距離」を作る

散歩のルートや時間をずらして、興奮や失敗の回数を減らすことから始めましょう。苦手な経験を繰り返すほど反応が定着しやすいため、上手に回避することも立派な対策です。

吠える前に気をそらす練習をする

他の犬が視界に入った瞬間、おやつや「スワレ」「マテ」を使って飼い主へ注意を向けさせましょう。反応が出る前に気をそらせると、「他の犬がいても落ち着いていられた」という成功体験が積み重なっていきます。

遠い距離・柵越しから少しずつ慣らす

安心できる距離を保ちながら、「犬がいても大丈夫」という経験をゆっくり積んでいきましょう。いきなりドッグランで自由にさせるのはハードルが高すぎるため、段階を踏むことが大切です。

静かにいられたら、しっかり褒める

吠えなかった、固まらずに歩けた、見ても落ち着いていられた――。こうした小さな「できた」を積み重ねていくことで、「他の犬＝怖いもの」という意識が少しずつほぐれていきます。

まとめ

他の犬が苦手な犬は、距離感に敏感で「近い」がストレスになりやすいという共通点があります。仲良くさせることは可能ですが、目標は「すべての犬と仲良く」ではなく「落ち着いて気にしないでいられる」が現実的です。

失敗を減らしながら遠い距離から少しずつ慣らし、「静かにいられた」経験を積み重ねること。その地道な積み重ねが、犬の安心感を育てる一番の近道になります。