STVニュース北海道

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ＦＩＦＡワールドカップ２０２６、日本代表は６月１５日早朝にオランダと対戦しました。

強豪相手に一歩も引かないシーソーゲーム。

終了間際の同点弾に道民も歓喜に沸きました。

早朝の大激戦に道民も熱狂しました！

史上初３か国共同開催となったＦＩＦＡワールドカップ。

過去最多４８チームが集い、グループステージＦの日本はオランダと対戦しました。

（石田記者）「試合開始１５分前です。スポーツバーにはすでにたくさんのお客さんが集まっています」

札幌市内のスポーツバーにはおよそ５０人が集まりました。

試合開始早々、オランダが日本ゴールを襲います。

しかし、日本の守護神・鈴木彩艶が好セーブを見せます。

日本は前半４３分、中村選手のシュートはわずかに枠をとらえきれません。

その２分後には、上田選手の強烈なシュートは惜しくもサイドネットへ。

０対０で前半を折り返します。

（スポーツバーの客）「前半０点なのは大きい。彩艶のセーブが印象に残っている」

ところが後半開始早々、オランダが先制ゴールを決めます。

しかし、日本も反撃に出ます。

中村選手のゴールで同点に追いつきます。

またも均衡を破ったのはオランダでした。

サマーフィル選手がペナルティエリア付近から左足を振り抜きゴール。

オランダが再びリードを奪います。

それでも試合終盤、日本のコーナーキック！

小川選手が頭で合わせ、最後は鎌田選手に当たって同点ゴール。

２対２の引き分けで、日本は価値ある勝ち点１をつかみました。

（スポーツバーの客）「すごいひりついてて、見てて楽しかったですね。エキサイティングしました、非常に」

日本の次の試合は２１日、メキシコでチュニジアと対戦します。