ＦＩＦＡワールドカップ２０２６、日本代表は６月１５日早朝にオランダと対戦しました。



強豪相手に一歩も引かないシーソーゲーム。



終了間際の同点弾に道民も歓喜に沸きました。



早朝の大激戦に道民も熱狂しました！



史上初３か国共同開催となったＦＩＦＡワールドカップ。



過去最多４８チームが集い、グループステージＦの日本はオランダと対戦しました。





（石田記者）「試合開始１５分前です。スポーツバーにはすでにたくさんのお客さんが集まっています」札幌市内のスポーツバーにはおよそ５０人が集まりました。

試合開始早々、オランダが日本ゴールを襲います。



しかし、日本の守護神・鈴木彩艶が好セーブを見せます。



日本は前半４３分、中村選手のシュートはわずかに枠をとらえきれません。



その２分後には、上田選手の強烈なシュートは惜しくもサイドネットへ。



０対０で前半を折り返します。



（スポーツバーの客）「前半０点なのは大きい。彩艶のセーブが印象に残っている」



ところが後半開始早々、オランダが先制ゴールを決めます。



しかし、日本も反撃に出ます。



中村選手のゴールで同点に追いつきます。



またも均衡を破ったのはオランダでした。



サマーフィル選手がペナルティエリア付近から左足を振り抜きゴール。



オランダが再びリードを奪います。



それでも試合終盤、日本のコーナーキック！



小川選手が頭で合わせ、最後は鎌田選手に当たって同点ゴール。



２対２の引き分けで、日本は価値ある勝ち点１をつかみました。

（スポーツバーの客）「すごいひりついてて、見てて楽しかったですね。エキサイティングしました、非常に」



日本の次の試合は２１日、メキシコでチュニジアと対戦します。