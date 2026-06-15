「大号泣でした」18歳フィギュア女子が黒Tシャツ&ミニスカで“感激”…「頂いたパワーをスケートに生かせるよう」

中井亜美が推し活で感激したことを報告した(C)Getty Images

フィギュアスケート女子の中井亜美が自身のインスタグラムを更新し、大好きなNiziUのライブに行ったことを報告した。

18歳の中井はインスタで、黒いTシャツとミニスカートの装いで、グッズを手にして笑みを浮かべる写真添え「今日は約3年ぶりにNiziUさんのライブを観に行ってきました！！」と“推し活”を報告した。

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続けて「最初から最後まで楽しい時間でライブが終わってほしくないとずっとずっと思っていました 大好きな曲からソロステージ、西野カナさんとのコラボなど本当にすてきでした 最後のNeed Uの時は大号泣でした」と、ライブに感激したことを明かしている。

さらに「今日のライブで感じたこと、頂いたパワーをスケートに生かせるよう頑張りたいと思います！！」などと綴っている。

この投稿にはファンから「やっぱり推し活って偉大だよね〜！」「推し活効果なのか一段とキラキラ亜美ちゃん」「亜美ちゃん本当に可愛すぎるしうちわもペンラも可愛い」「NiziUさんのライブ楽しめてよかったね！」「可愛すぎる」と、続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]