◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

元サッカー日本代表の松井大輔氏がオランダ戦前日に大予想。キーマンと上げた中村敬斗選手が同点ゴールを決めました。

松井氏はオランダ戦を【1-1】の引き分けと予想。「今大会ここまでの試合結果を見ると同点が多い。モロッコ対ブラジル。カタールもそうですが、堅い試合だなと思った。グループリーグを突破することを考えて欲しい。引き分け勝ち点があればそれだけでいい。勝ち点が重要だと思っています。勝てばいいが、引き分けでも全然問題ない」と勝ち点にこだわることが重要とあげます。

「個の能力がオランダはあるが、日本は全員がハードワーク出来る。90分通して全員が同じ方向を向いてやり抜けるかが大事」と話しました。

松井氏はオランダ戦のキーマンに3選手を挙げました。

「最近の日本代表は両サイドが重要なのでサイドを制するのがゲームを制する。期待して欲しい」とMF堂安律選手とMF中村敬斗選手をあげます。「堂安選手は斜め45度からのシュートを決めてくれるのでは」と期待。中村選手については「守備に注目。右サイドの攻撃が多いので守りながら連携して守備をしていくのが大事。前にもいけるのでここからの得点源も望める。好守のバランスをとりながらいける。得点力も高いのですごい期待して下さい」と話していました。

この言葉通り、中村選手は後半12分に、MF久保建英選手が左サイド深くからペナルティエリア中央に折り返すと、受けた中村選手が右足で振り抜き、ゴールネットを揺らしました。

さらに松井氏が後半に期待しているとあげたのはFW伊東純也選手。

「自分が変えないといけないプレッシャーはあるが、彼ならやってくれると思ってますし、スプリント何度も繰り返すことが出来る持続力、守備の面でも貢献がすごい。右から突破してクロス何度も上げていたので、大きな得点源になる」と太鼓判。

伊東選手は後半21分から登場。伊東選手のパスからオランダをゴールを脅かす場面もありました。そして、後半44分に伊東選手のコーナーキックに途中出場のFW小川航基選手が頭で合わせ、最後はMF鎌田大地選手が触れて、ゴールネットを揺らしました。

日本はオランダに2-2で引き分け。貴重な勝ち点1を手にしました。

(6月14日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)