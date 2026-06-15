JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供するJTBパブリッシングは、6月12日から「るるぶ くまのプーさん」（8月3日発売）の予約販売を開始した。

10月14日に原作誕生100周年を迎えることを記念し、世界中で愛されるくまのぬいぐるみ・プーさんのガイドブック「るるぶ くまのプーさん」が、プーさんの大好きな「はちみつ」の日である8月3日に登場する。





ディズニー・アニメーション映画「くまのプーさん」をはじめ、プーさんシリーズに登場するお馴染みのキャラクターなど、魅力をたっぷり詳しく解説。ティガーやピグレットなど、プーさん以外のキャラクターに焦点を当てた作品のストーリーも紹介する。





プーさんたちが暮らす100エーカーの森のモデルとなった、イギリスのアッシュダウン・フォレストや、実写映画「プーと大人になった僕」のロケ地であるロンドンを紹介。物語の空気を感じられる内容になっている。





フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート、カリフォルニア ディズニーランド・リゾート、東京ディズニーランド、香港ディズニーランド、ディズニーランド・パリの5つのディズニーリゾートでプーさんに会える場所、アトラクション、グッズなどを紹介している。



「カバー全面」



「表紙全面」

カバーと表紙のプーさんは、この本でしか見られない特別なデザインとのこと。好みに合わせてカバーを取ったり付けたりして、プーさんのかわいさを堪能できる。



「ステッカー」

「くまのプーさん」原作デビュー100周年記念デザインのステッカーと、ディズニー・アニメーション映画「くまのプーさん」（2011）名場面ポスター（両面）の2大付録付き。プーさんのアニバーサリーならではのとてもかわいいデザインになっている。



「ポスター」

ファンなら思わず欲しくなる、ディズニーストアなどで手に入るプー活アイテムを多数掲載。お気に入りのグッズが見つかるはずだという。さらに、原作100周年を記念して全国を巡回する「くまのプーさん」のイベントも紹介。映画の場面を再現したフォトスポットや、会場でしか手に入らないグッズは要チェックだという。

［小売価格］2860円（税込）

［発売日］6月12日（金）

JTBパブリッシング＝https://jtbpublishing.co.jp