フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が15日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。サッカー解説者の松木安太郎氏のうっかりミスにツッコミを入れた。

サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、日本代表は1次リーグ初戦となるオランダ代表と対戦。強豪を相手に2−2と引き分け、貴重な勝ち点1を挙げた。

森保一監督は試合後、格上のオランダと引き分けたことについて「悔しい部分はある」とコメント。松木氏が「悔しいって言える日本になりましたよ」と感慨深げにすると、コメンテーターの石原良純も「昔は粘り強くっていうのが日本のサッカー。本当に上に出ましたよね。遜色ないというか」と日本代表の強さに驚いた。

すると松木氏は、2点目を決めた鎌田大地のゴールシーンを見ながら「今日勝ちましたけど…」と話し始めた。「勝ってない勝ってない！」「引き分けです」と周囲から声が飛ぶと、「あっ！ 引き分けです。（勝ち点）1点取ったけど。次なんです。大事なのは」と大慌て。羽鳥が「この後（次戦の）チュニジアの話しますけど、次が大事ってことですよね？ 大事なのは今日は引き分けっていうことですよね」と念押しし、松木氏は「ちゃんと訂正してくださいね」と苦笑した。

羽鳥は、オランダ戦解説のコーナーの終盤でも熱くなった松木氏に「すごいいい試合でしたけど、冷静にまとめると『引き分け』です。勝った感じですけど」と改めてツッコミ。「松木さんが途中まで勝ったと思っちゃってたから。『今日勝ちました』って言いましたから」と笑っていた。