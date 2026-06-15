モデルでタレントの吉川ひなの（46）が15日、インスタグラムを更新。保護した猫が出産したことを報告した。

吉川は5月26日の投稿で、久しぶりとなったテレビ出演を報告するとともに「そしてなんと わたしが番組の収録に東京に行っていたとき、子どもたちがネコを保護していた」と明かし、猫を抱いた写真をアップ。「出会いは放課後の公園で、草むらから出てきたこの子が子どもたちにニャオニャオすりすりして離れなかったんだって」と経緯を説明しつつ、「うちには先住ネコが2匹いるからどうしようかなーと考えているところだけど、なんとこの子、妊娠しているかも！」とつづっていた。

その後の投稿でも「子どもたちが保護したネコさん、やっぱり妊娠していたー！」と報告し、出産のサポートをする意向を示していたが、今回の投稿で「うまれたよ」と報告。生まれたばかりの子猫を抱いた写真をアップし、英文で「世界へようこそ。昨日、5つの小さな命が生まれました。心がいっぱい」とつづった。

吉川は99年2月、ミュージシャンIZAMと結婚も同年9月に離婚。11年9月、会社経営者男性と再婚を発表し、12年3月に第1子女児、18年2月9日に第2子男児、21年6月に第3子女児の出産を報告したが24年11月、インスタグラムで離婚を発表した。現在は日本に帰国し、シングルマザーとして子どもたちと沖縄で新生活を送っている。