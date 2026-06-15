「ボート記者コラム・仕事 賭け事 独り言」

ＳＧ・グランプリに２年連続優出中の関浩哉（３１）＝群馬・１１５期・Ａ１＝が１４日、住之江ボートでトークショーに出演。昨年話題となったトライアル２ｎｄの枠番抽選での秘話を明かした。

司会者から質問されると、関は「みなさん、覚えているんですか。あれは撮っちゃだめですよ」と笑いを誘った。昨年のグランプリ、トライアル２ｎｄ２回戦。１１Ｒで６コースから道中３番手と追い上げを見せていた中、２周２Ｍで振り込んだ茅原悠紀（岡山）と接触し、６着と大失速。ファンの目を引いたのは、その後に行われた枠番抽選での表情だった。

会場では沈みきった顔でうなだれていた。不運な負け方が理由かと思いきや「馬場さん、池田浩二さんの雰囲気がえぐくて…」と、同じくアンラッキーな展開で大敗した２人を気遣っていたことを明かした。抽選では１枠を引き当て、控えめに笑顔。その変わり様も「かわいい」と注目されていた。

抽選を終えて宿舎へ戻ると、森高一真（香川）から「関、しっかりしとけ！」と愛のある叱責（しっせき）を受けたという。普段はポーカーフェースでひょうひょうとしているが、そんな関すらも変えてしまうのがグランプリという舞台。「またあの緊張感を味わいたい」と３年連続の出場に意欲を示し、会場を盛り上げた。

そのために重要視するのがペラ調整だ。「ペラの感じが分かっていないと自信を持っていけない。こういう感じでいけそうだなと分かっていれば。自信を持っていくことが大事」と準備の大切さを口にした。１４日時点で賞金ランキング４７位。まずは２３日から始まるＳＧ・グランドチャンピオン（鳴門）で反撃ののろしを上げる。（関西ボート担当・山本航己）