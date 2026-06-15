【ペッパーランチ】6月26日から5日間限定「肉の日WEEK」開催、対象商品のお肉を29%増量

株式会社ホットパレットは、6月26日(金)から6月30日(火)までの5日間限定で、ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグの全店(一部店舗を除く)にて「肉の日WEEK」を実施する。

毎月好評の「肉の日」を5日間に拡大した企画で、期間中は対象商品の価格はそのままに、肉を29%増量して提供する。

〈肉の日WEEK〉

「肉の日WEEK」では、「ビーフペッパーライス」「ビーフペッパーライスランチセット」または「ワイルドジューシーステーキ」「ワイルドジューシーステーキランチセット」の対象商品について、肉を29%増量する。

平日限定のランチメニューも増量対象となっており、ボリューム満点のお肉をお得に楽しめる内容となっている。

なお、武蔵ハンバーグとロックスハンバーグでは、これまで実施していたステーキ増量から変更し、今回よりビーフペッパーライスのお肉増量を実施する。

〈対象商品〉

・「MEGA ビーフペッパーライス」を除く「ビーフペッパーライス」全サイズ

・「ビーフペッパーライスランチセット」全サイズ

【29％増量後】ビーフペッパーライス（ライスM・お肉特盛り）

・「ワイルドジューシーステーキ」(150g･200g･300g)

・「ワイルドジューシーステーキランチセット」(110g･180g)

※対象商品は店舗により異なる。

※テイクアウト、デリバリーは対象外。

〈販売概要〉

実施期間:2026年6月26日(金)〜6月30日(火)

実施店舗:ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグ全店

※東京競馬場店を除く。

※対象商品は店舗により異なる。詳細は各店舗で確認のこと。