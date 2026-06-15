2児の母・石川梨華「おにぎらず風」具だくさんスパムむすび披露「好みに合わせたアレンジ素敵」「愛情たっぷりで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月14日、自身のInstagramを更新。具だくさんのスパムむすびを公開し、話題となっている。
【写真】2児の母・41歳元モー娘。「具のセンス抜群」家族から好評の“おにぎらず風”スパムにぎり
石川は「お昼ごはんはスパムむすび 今日はおにぎらず風にしてみたらいつもより楽ちんでした」とつづり写真を投稿。「みんなのリクエストを聞いて パパと私はスパムと大葉と卵焼き 長男はスパムとたまごとチーズ 二男はスパムとたまご 私の妹も遊びに来てくれるから全部入れといた！」と記し、木の皿に乗った5個のスパムむすびを披露した。「巻く時にマヨネーズもかけたから ちょっと味濃いかな？って思ったけど 先に食べたパパから めっちゃ美味しいのお言葉いただけました」と、喜びの声を報告している。
この投稿には「愛情たっぷりで美味しそう」「具のセンス抜群」「好みに合わせたアレンジ素敵」「料理上手ですね」「おにぎらず風ってナイスアイデア」「めっちゃ美味しいの言葉嬉しいですね」などとコメントが寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・41歳元モー娘。「具のセンス抜群」家族から好評の“おにぎらず風”スパムにぎり
◆石川梨華、具だくさんのスパムむすび公開
石川は「お昼ごはんはスパムむすび 今日はおにぎらず風にしてみたらいつもより楽ちんでした」とつづり写真を投稿。「みんなのリクエストを聞いて パパと私はスパムと大葉と卵焼き 長男はスパムとたまごとチーズ 二男はスパムとたまご 私の妹も遊びに来てくれるから全部入れといた！」と記し、木の皿に乗った5個のスパムむすびを披露した。「巻く時にマヨネーズもかけたから ちょっと味濃いかな？って思ったけど 先に食べたパパから めっちゃ美味しいのお言葉いただけました」と、喜びの声を報告している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷりで美味しそう」「具のセンス抜群」「好みに合わせたアレンジ素敵」「料理上手ですね」「おにぎらず風ってナイスアイデア」「めっちゃ美味しいの言葉嬉しいですね」などとコメントが寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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