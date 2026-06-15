チーズの爽やかな味わいとくちどけの良さにこだわったビスケットサンドとタルトを発売【ローソン】

ローソンは、気温が高まる時期でもさっぱりと食べられる、チーズの爽やかな味わいとくちどけの良さにこだわった「しっとりビスケットサンド レアチーズ」と「ふわ生2層のチーズタルト」を、6月16日から全国の約1万4,000店(「ローソンストア100」を除く)で発売する。

これまでローソンでは、時代やニーズに合わせた、チーズスイーツを展開してきた。2019年に発売した「バスチー」はバスクチーズケーキブームを背景にシリーズ累計約8,800万個以上を販売、2025年に発売した「生ベイクドチーズケーキ」はシリーズ累計約600万個を販売してきた。

近年は夏季の気温上昇が顕著で、今年は各地で気温40℃に達する「酷暑日」が予想されている。こうした中でスイーツに対する「清涼感」や「軽やかな口どけ」といったニーズが高まっていることから、チーズのほどよい酸味を生かし、暑い時期でもさっぱりと食べられるスイーツ2品を発売する。

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◆しっとりビスケットサンド レアチーズ (税込297円)

2026年2月の発売以降、シリーズ累計約500万個販売した「しっとりビスケットサンド」シリーズの第4弾として発売する。

2種のチーズクリームが入っており、外側に北海道産クリームチーズとバニラの風味をきかせたレアチーズクリーム、中央部分にクリームチーズをベースにレモンピールと果汁を加えたチーズクリームを使用した。小麦粉など原材料の配合を変えて焼き上げたビスケットの内側に、シロップを染みこませることで「ふんわり×ほろほろ」とした食感に仕上げた。爽やかな味わいのチーズとレモン、優しくほどけるビスケットの一体感を楽しめる。

【栄養成分(1包装当たり)】

熱量:182kcal

たんぱく質:3.0g

脂質:10.6g

炭水化物:18.8g

糖質:18.5g

食物繊維:0.3g

食塩相当量:0.26g

◆ふわ生2層のチーズタルト (税込275円)

生クリームとクリームチーズを使用したミルク感を味わえるレアチーズと、ナチュラルチーズ入りの濃厚なベイクドチーズを組み合わせた。口に入れた瞬間に広がるふんわりとしたくちどけと、その後に感じるしっとりとしたコクのある味わいのコントラストが楽しめる2層仕立てのチーズタルト。

【栄養成分(1包装当たり)】

熱量:380kcal

たんぱく質:4.7g

脂質:27.0g

炭水化物:30.0g

糖質:29.3g

食物繊維:0.7g

食塩相当量:0.4g