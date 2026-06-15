

2025年出展の様子 提供：岡山県

岡山県の中小企業の加工食品・飲料の国内外への販路拡大を支援するため、岡山県と岡山県産業振興財団は、2027年3月に開かれる食品・飲料専門展示会「FOODEX JAPAN 2027」の岡山県ブースへの出展者を募集します。

FOODEX JAPANは、世界中の食品や飲料が一堂に集まり、国内外からバイヤーなどが訪れる業界関係者向けの食品・飲料専門展示会です。2026年3月に開かれたFOODEX JAPAN 2026には国内外から3238社が出展し、延べ7万人以上が訪れました。

FOODEX JAPAN 2027は、2027年3月9日～12日の4日間、東京ビッグサイト(東京・江東区)で開かれます。

支援事業を通して岡山県ブースで出展した場合、企業が負担する出展料の一部を県が負担し、事業者の負担金は18万7000円(参加事業者の数によって変動)となります。

募集の対象となるのは加工食品や飲料製品などを製造・販売する岡山県内の中小企業です。一般枠として11者程度を募集するほか、過去5年間で岡山県事業としてFOODEX JAPANに出展したことがない事業者に向けた新規優先枠として5者程度を募集します。

応募は必要事項を記入した書類を岡山県産業振興財団に提出することで完了します。締め切りは2026年7月10日17時必着です。

【応募先】

公益財団法人岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課

〒701-1221

岡山県岡山市北区芳賀5301(テクノサポート岡山)

TEL ：086-286-9677

FAX ：086-286-9691

メール：shinfo@optic.or.jp

詳しい募集要項は岡山県産業振興財団のHP(FOODEX JAPAN 2025 岡山県ブース出展事業者募集 | イベント | 公益財団法人岡山県産業振興財団)をご確認ください。