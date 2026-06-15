◆北中米Ｗ杯 ▽１次リーグＦ組第１戦 日本２―２オランダ（１４日・ダラス）

英ＢＢＣが土壇場の後半４４分で強豪オランダに追いつき、貴重な勝ち点「１」を奪った日本代表を絶賛した。

「日本の気概が実を結んだ」と見出しが付いた記事は、「ブラジル、イングランドを破り、世界ランキング１８位に上昇した日本がそのクオリティを見せつけた」と始まり、「今大会のダークホースの一角」と位置付けた。

また、この試合の「マン・オブ・ザ・マッチ」に１−１同点弾を放った中村敬斗が選出された。チーム２位は鎌田大地、そして久保建英が３位に続いた。

強豪オランダ相手に２度先行された展開から２−２のドローに持ち込んだ。英大衆紙「デイリー・ミラー」はこの同点弾が「オランダに衝撃を与えた」と報じ、過去３度のW杯決勝進出を誇る欧州の強豪相手に日本が見せた力強さに舌を巻いた。

さらに高級紙「ザ・タイムス」は「日本の粘り強い戦いぶりがオランダを苦しめた」と報じ、このドローが日本にとって、より価値があったと評価した。「テレグラフ」は「日本の同点弾、オランダのメンタル面に疑問を呈す」と報道し、逃げ切れなかったオランダの脆弱性を指摘した。（英国・森昌利通信員）