１４日（日本時間１５日）に行われたサッカーＷ杯・北中米大会の１次リーグＦ組、日本−オランダ戦の試合後、米プロフットボールＮＦＬ、ニューヨーク・ジャイアンツのＱＢジェイミス・ウィンストンが日本サポーターとともにごみ拾いに参加する様子を米メディアがＳＮＳなどに投稿Ｓ田。

米メディア、ＥＳＰＮのスポーツ情報番組「スポーツセンター」の公式Ｘ（旧ツイッター）は「日本のファンはいつも試合後に自分たちのスタンドを掃除しますが、今回はジェイミス・ウィンストンが一緒に参加しました」と投稿。「Ｗｉｎｓｔｏｎ」の名前が入った背番号４のユニホームを着て青いビニール袋にゴミを拾う様子の写真を、ＱＢのプレー写真とともに投稿した。

地元テレビ局の「ＦＯＸ ４ ＮＥＷＳ」は「日本のファンがウィンストンの助けを借りて試合後に清掃を行いました！」として日の丸を背にかけた車いすの日本サポーターと掃除する動画を投稿した。

フォロワーからは「ジェイミスは、伝説的な行動に参加した」「素晴らしい例を設けてくれてありがとう、ウィンストンさん」「なんて良い人」などとコメントが。日本のファンからも「有り難うございます！！！」「ありがとうジェイミス」などの書き込みがあった。