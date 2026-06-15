藤森慎吾、“合コン必勝テクニック”を明かす「到着したときに…」 アンミカ絶賛「それやられたらイチコロやもん」
参加者たちに立ちはだかる過酷なシステムに心配そうな表情も
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、14日放送のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#1に出演。“合コン必勝テクニック”を明かした。
【番組カット】藤森慎吾も心配…初回から波乱の展開を迎えた『ガールオアレディ3』の様子
＃1では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A〜Hの名札をつけた個性豊かな8人の男性が登場。女性陣は、マジックミラー越しに男性陣を品定めしたあと、舞台となる沖縄県石垣島にて、直接の初対面を果たした。
初対面シーンを見たスタジオでは、大人数での立ち振る舞いやアプローチ方法についての話題に。MCの藤森は、自身の経験を踏まえた合コン必勝テクニックとして「到着するやいなや、女性陣に花を1本ずつみんなに配る」という独自の気配り術を告白。「これ、めちゃくちゃウケるんですよ、お姉様方」と自信満々に語った。
この藤森ならではのスマートなテクニックに、アンミカも「それやられたらイチコロやもん。結構、私、一輪のバラ好きやから」と反応。藤森は「アンミカさん、ガチ目のやつじゃないですよ！」と大慌てするものの、アンミカは「すぐにもう、目がハートになった」と大絶賛した。
その夜、夕食の時間になると、男性陣は女性たちの待つ「ガール棟」か「レディ棟」のどちらかを選んで同席することに。男性陣の選択によって明暗が分かれる過酷なシステムに、レディのメンバーが「来なかったら無理」と緊張の面持ちで待つ中、スタジオの藤森も「0-7（で男性陣がガールを選ぶ）はやばいでしょうね」「（レディ）立ち直れないよ」と心配そうな表情を浮かべた。しかし、そんな心配をよそに結果はガール棟に3人、レディ棟に4人の男性が現れるという波乱の展開に。ついに直接顔を合わせた男女の、リアルな婚活の駆け引きが本格的にスタートした。
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。スタジオMCは、アンミカ、若槻千夏、藤森、平祐奈が務める。
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、14日放送のABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#1に出演。“合コン必勝テクニック”を明かした。
【番組カット】藤森慎吾も心配…初回から波乱の展開を迎えた『ガールオアレディ3』の様子
＃1では、20代“ガール”と30代“レディ”のもとに、A〜Hの名札をつけた個性豊かな8人の男性が登場。女性陣は、マジックミラー越しに男性陣を品定めしたあと、舞台となる沖縄県石垣島にて、直接の初対面を果たした。
この藤森ならではのスマートなテクニックに、アンミカも「それやられたらイチコロやもん。結構、私、一輪のバラ好きやから」と反応。藤森は「アンミカさん、ガチ目のやつじゃないですよ！」と大慌てするものの、アンミカは「すぐにもう、目がハートになった」と大絶賛した。
その夜、夕食の時間になると、男性陣は女性たちの待つ「ガール棟」か「レディ棟」のどちらかを選んで同席することに。男性陣の選択によって明暗が分かれる過酷なシステムに、レディのメンバーが「来なかったら無理」と緊張の面持ちで待つ中、スタジオの藤森も「0-7（で男性陣がガールを選ぶ）はやばいでしょうね」「（レディ）立ち直れないよ」と心配そうな表情を浮かべた。しかし、そんな心配をよそに結果はガール棟に3人、レディ棟に4人の男性が現れるという波乱の展開に。ついに直接顔を合わせた男女の、リアルな婚活の駆け引きが本格的にスタートした。
本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題を呼んだ。
『ガールオアレディ3』の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。スタジオMCは、アンミカ、若槻千夏、藤森、平祐奈が務める。