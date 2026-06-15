タレント・千原ジュニアがＭＣを務める関西テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」が９日放送され、野性爆弾がゲスト出演した。

野性爆弾の駆け出し時代を回想。島田紳助さんがＭＣを務め、多くのスターを輩出した「クイズ！ヘキサゴン２」のスタッフに対して、ジュニアから「紳助さんがドはまりするかも」と２人の出演を持ちかけて、実現したという。

若手にとっては大チャンスが与えられた形で、ジュニアも「紳助さんとの間の手綱持ち」という立場で共演したが、「こんなにハマらへんか？というくらい、ハマらへんかった」と散々な結果に。くっきー！は「す〜ごい嫌ってた、俺らのこと」と苦笑い。「ホンマえぐかった。ハマらなすぎて、楽屋に帰って『紳助ＮＧ』って。まさかの俺側から。この人と関わること、もう無理やと思って」と若手ながら自ら共演ＮＧに指名したことを明かした。

ジュニアは「いつも通りやるやん。スタジオがシーンとなったとき、紳助さんが『ジュニア、コレなんや？』。俺、手綱をパッと離した」と述懐。「怖かったよなぁ」と恐怖の時間を振り返っていた。