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気象台は、15日午後4時07分に、レベル４土砂災害危険警報を恩納村に発表しました。

本島中南部、本島北部では、土砂災害に厳重に警戒してください。

【土砂災害警報（発表中）】
■那覇市
●レベル２土砂災害注意報

■宜野湾市
●レベル２土砂災害注意報

■浦添市
●レベル２土砂災害注意報

■名護市
●レベル３土砂災害警報【発表】

■糸満市
●レベル２土砂災害注意報

■沖縄市
●レベル２土砂災害注意報

■豊見城市
●レベル２土砂災害注意報

■うるま市
●レベル２土砂災害注意報

■南城市
●レベル４土砂災害危険警報

■国頭村
●レベル２土砂災害注意報

■大宜味村
●レベル２土砂災害注意報

■東村
●レベル２土砂災害注意報

■今帰仁村
●レベル２土砂災害注意報

■本部町
●レベル２土砂災害注意報

■恩納村
●レベル４土砂災害危険警報【発表】

■宜野座村
●レベル２土砂災害注意報

■金武町
●レベル２土砂災害注意報

■伊江村
●レベル２土砂災害注意報

■読谷村
●レベル２土砂災害注意報

■嘉手納町
●レベル２土砂災害注意報

■北谷町
●レベル２土砂災害注意報

■北中城村
●レベル４土砂災害危険警報

■中城村
●レベル２土砂災害注意報

■西原町
●レベル２土砂災害注意報

■与那原町
●レベル２土砂災害注意報

■南風原町
●レベル２土砂災害注意報

■渡嘉敷村
●レベル２土砂災害注意報

■座間味村
●レベル２土砂災害注意報

■粟国村
●レベル２土砂災害注意報

■渡名喜村
●レベル２土砂災害注意報

■伊平屋村
●レベル２土砂災害注意報

■久米島町
●レベル２土砂災害注意報

■八重瀬町
●レベル４土砂災害危険警報