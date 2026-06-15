１５日に放送されたＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」では、同局社員が「夏休みと代休と土日をつけて」プライベートでサッカーワールドカップを観戦。プライベートにも関わらず、現地からの中継に応じた。

「ゴゴスマ」では、現地で日本対オランダ戦をプライベート観戦した番組ディレクターが現地の盛り上がりを中継で伝えた。

時差ぼけは？と聞かれたディレクターは「もう１０日間ぐらい行ってて。ロサンゼルスとか」と言ったことから、ユージが「ゴゴスマのディレクターさんですよね？」と仕事があるにも関わらず、１０日近くも米国にいることを不思議がった。

石井亮次アナは「この局の社員さんですよ」と説明すると、大久保佳代子が「ええ？夏休み？有休？」と聞くと「（早めの）夏休み５日と代休、土日をつけて」と完全プライベートでの旅行だと説明。石井アナは「いい会社だなあ」と古巣をべた褒め。大久保佳代子も「いいと思う。いいよ、いいよ」と有意義な休みの使い方を感心した。

ディレクターは「明日の朝、名古屋に帰ります。ムチャクチャ楽しかったが、この試合を見られたのが感動した」としみじみ語っていた。