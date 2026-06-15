今年度、秋田県内でもクマによる人身被害が複数発生しています。



県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。



ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。



5回目のテーマは「変わりゆく山の生態系とマタギの知恵」。



北秋田市阿仁の比立内で代々続くマタギの家系で16代目にあたるという、松橋翔さんに話をうかがいました。





♢♢♢♢♢一日のはじまりに新鮮な情報をお届けするラジオ番組『あさ採りワイド秋田便』（ABSラジオ・毎週月～金 午前7：30～10：50）。5月11日からクマ被害に関するキャンペーン企画を5回シリーズでお届けしています。放送日：2026年6月15日(月)ゲスト：阿仁マタギ 松橋翔さん出演者：関向良子アナウンサー（ABS秋田放送）川口大介記者（ABS秋田放送 報道ユニット）

関向：きょうのゲストは阿仁マタギの松橋翔さんです。お電話がつながっています。松橋さん、おはようございます。



松橋：おはようございます。よろしくお願いします。

関向：松橋家は北秋田市阿仁の比立内で代々続くマタギの家系です。翔さんはその 16代目にあたるということなので、詳しくお話聞いていきましょう。県内では春先から冬眠明けのクマの出没が相次ぎ、けが人や死者も出ています。松橋さんがお住まいの北秋田市ではどのような状況でしょうか。



松橋：今のところ人身被害というのは報告されていませんが、私が住んでいる阿仁の方だと鶏舎が襲撃されてニワトリが食害に遭ってます。目撃頭数というのは例年より多い傾向です。



関向：どのくらい増えているものなんでしょう。



松橋：かなり多かった昨年度とほぼ同じ水準になっておりまして、例年と比べると 1.5倍以上の目撃情報が寄せられております。



関向：阿仁では6月の9日に民家まで15メートルほどという近さの鶏舎でニワトリがクマの食害に遭ったということなんです。松橋家代々続くマタギの家系というふうにご紹介いたしましたが、「マタギ」という言葉自体は、秋田県に住む皆さんなら一度は聞いたことがあるかと思います。ただマタギといわゆるハンターという言葉、何がどう違うのか教えてください。

松橋：様々な動物を捕獲する人たちのことをハンターというふうに呼ぶかと思います。一方で、マタギという言葉の定義自体というのはすごく難しいんですけれども、狩猟だけではなくて、山菜であったりとか、渓流釣りであったりとか、様々な山の恵みを授かりながら生活するような、そういう山の生活者というふうな位置づけだと考えております。



関向：山との結びつきというのが、市街地だとか、里に住む人たちに比べてはるかに強いということなんですね。ABSのスタジオには、クマの取材を続けている秋田放送の川口大介記者がいます。



川口：おはようございます。よろしくお願いします。



関向：川口記者はいつ頃から松橋さんの取材を続けているんでしょうか。

川口：岩手県大槌町で（松橋さんが）地元阿仁に戻って生活するための修業をしていた、2023年から取材をさせていただいています。去年、 3年間の修業を終えて地元の北秋田市に戻り、まちづくり観光協会でガイドとして働きながら、マタギとしての経験を積んでいらっしゃいます。

■本当は臆病？マタギの視点から見る「クマ」

川口：松橋さんに山に入る狩猟者の目線でお聞きしたいんですが、今、県内ではクマだけでなくて、イノシシとかシカですとか、そういったものが生息域を広げています。今まで森の中で王者として君臨していたクマにとって、この新たに入ってきたシカとかイノシシがどういうふうに影響しているというふうにご覧になってますか。



松橋：クマっていうのは比較的臆病な性格をしていて、気が弱いので、他の動物を避けるように移動する傾向が見られます。夜間のドローンによる空撮とかでは、イノシシとクマが鉢合わせた際にクマが移動するような、そういう様子も見られています。そのため、シカとかイノシシなどの動物が山の中に増えてくると、ほとんどの場合はクマの方がその生息圏を追い出されるような形で移動します。この際に、一部のクマについては里の近くに生息圏を移すというような個体もいます。



松橋：また一部の食べ物もかぶっているため、それらがかぶらないように食性を変化させるという場合もあります。阿仁のほうでは、これまで食べていなかったソバとかコメを食べるようなクマも確認されていますが、これまでにない傾向です。私が修業していた岩手県の大槌町では、罠にかかったシカがクマに襲われて死んでいる場面にも出くわしています。そういったクマの食べ物が変化する際に、肉食に極端に寄ってしまうような状況というのが一番怖いと考えています。



関向：前回、写真家の加藤明見さんにお話を聞いたときも、撮影中にクマがイノシシを避けている様子を見たというふうにおっしゃっていました。自然の中では私たちが知らないクマの姿っていうのが、松橋さん、多々見られるんですね。



松橋：山の中のクマっていうのは非常に臆病なので、そういった様子が多く見られるかと思います。

■「クマに向き合う」マタギ文化の知恵や知識の活用を

関向：ちょっと意外でした。観光ガイドとしても活躍している松橋さんにお話を伺っていますけれども、今月5日にクマ対策研修会というものが開かれて、川口さんはその取材にも行ったようですね。



川口：県や出先機関で観光に携わる職員などを対象にした研修会で、松橋さんが講師としてクマの生態や行動を解説する内容でした。フィールドワークに使った広場にはイノシシの痕跡もあって、かなり実践的な内容だと感じました。今、県内ではクマの出没によって観光への影響、ダメージを心配する声がありますが、今回の講習会はどういった狙いで開催したんでしょうか。



松橋：県内外で連日クマの報道があると思うんですけれども、それらによってクマに対する漠然とした恐怖というのが蔓延していると感じております。「秋田県に行ったらクマに会うんじゃないですか」とか、そういった問い合わせが実際に寄せられております。北秋田市阿仁では昔からクマと向き合い、共生してきたマタギ文化がございますので、そのための知恵であったりとか、クマに対する知識や対応についてお伝えさせていただいて、特に秋田県への観光に関するクマによるマイナスなイメージの改善を図りたいというふうな狙いでした。



川口：今、「クマに向き合う」というキーワードをいただいたんですけども、私が秋田でクマの取材を始めた当初から、「クマと誰が対峙するのか」＝人材というところが、ずっと課題になっていて、結局その課題に対して明確な答えがないまま、7～8年時間が経過してしまっているんですけども、最近は職員ハンター、いわゆるガバメントハンターという言葉が聞かれるようになってきたんですけども、出てくるクマとの対峙に関しては、マタギの家系の松橋さんの立場からも見て、どういうふうにお考えですか。



松橋：マタギというのは山の中での生活とか、あるいは山の中での狩猟というのを得意としております。そのため、クマを含むような山の中での変化というのは日々いち早く感知するのが得意です。一方で、里に出没したクマへの対応というところについては、マタギもまだまだ不十分なところがございますので、そこはガバメントハンターなど、里の狩猟に適した人材を確保するといった、そういう役割分担が必要になるのではないかと考えています。マタギだけに任せるではなくて、ガバメントハンターだけに任せるでもなくて、そういった複数の機関の連携が必要だというのが私の考えです。

川口：マタギは春グマ猟、冬明けのクマを追っていくような猟をしていて、それにならったような形で、県の方で市街地の出没を抑制しようと、春先の管理捕獲というのが先月末まで実施されました。有害（駆除）と狩猟の内訳は非公表ですが、今年度、6月9日時点では県内で65頭が捕獲、駆除されていると公表されています。ネット上では「推定生息数に比べて捕獲、駆除された頭数が不十分だ」という声もあるんですけれども、この山に入っていって猟をすることの効果とか意味合いはどう感じられますか？



松橋：山の中のクマっていうのは比較的臆病で、人を避ける傾向が強いんですよ。里に下りてきて、車であったりとか、人の生活音とか、そういうのにさらされることで、音に鈍感で人を恐れないような性質になると考えています。山でクマが増えると、もしくは狩猟圧がなくなると、クマは里に近づいてきますので、山での狩猟というのはそういうふうにならないための、ある意味予防策の一つと言えるというふうに考えております。



川口：つまり、人が怖いものだという存在を学ばせる、学習させるという効果ということでいいですかね。



松橋：そうですね。



関向：マタギが果たしている役割というのは、アーバンベア問題の予防策ともとらえることができるんですね。ただ、今はマタギ一本で生活できる時代ではないかとも思います。今、マタギと言える人っていうのはどのくらいいらっしゃるんですか。



松橋：阿仁の猟友会のメンバーが大体40人弱なんですけれども、そのうちいわゆるマタギ集落である打当、八内、根子といったマタギのメンバーは20名程度になります。

■マタギとして暮らしていくために

川口：こうした中、松橋さんは阿仁で暮らしていくために、ジビエを柱にしていこうということで岩手で修業してきたわけですけども、現在の進捗状況とか、これからについてちょっと教えてもらっていいですか。



松橋：処理施設の整備と、あと出口の確保と、そういう2つを同時に進めております。処理施設については、今年度中に設計などを進めて、年度内もしくは来年度からの稼働開始を目指しております。出口の確保については、飲食店の営業許可であったりとか、あるいは加工品の製造場所の確保を現在進めている最中になります。

現在はジビエを身近に感じてもらおうと、ジビエメニューを提供するようなキッチンカーの営業を開始しております。ジビエとしての解体製造体制を整えることで、現在は有害駆除で埋却、焼却処分されている命を余すことなく活用する、そういったマタギの精神性に改めて立ち返りたいなというふうな考えです。

■クマの被害を減らすためには…

関向：ABSラジオでは三年にわたって阿仁マタギを取材したドキュメンタリー「マタギの森」という番組を2024年の年末に放送しました。取材はクマの大量出没が報じられ始めた時期にあたり、取材に応じていただいたマタギたちは有害駆除を依頼されるが、それはマタギ本来の狩猟とは全く違うと、置かれた立場に苦悩する姿を描きました。最後に松橋さん。クマによる被害を減らしていくために何か提言というのはありますでしょうか。



松橋：クマはここ数年、生息域や食性など大きく変化しているというふうに感じています。これがある意味クマにとっての環境適応であると捉えるとするならば、これはその変化に対して人も適応していかないといけないというふうに考えております。

マタギというのは昔から自分たちを自然の一部だというふうに捉えて、自然の中に適応して生活してきた歴史がございます。クマとの共生のために、情報収集体制の充実、ゾーニングなどを進めていきながら、自分自身がその地域の自然要素の一端を担っているというふうな、自然の一部だというふうな自覚を持ってですね、適応していくことが必要なのではないかと考えております。



関向：クマとの共生のための適応というところに一つ進んでいかなければいけないというところなんですね。今日は松橋さんからマタギの視点からクマのことを伺いました。松橋さんがガイドを務めるツアーが随時開催されています。詳しくは北秋田まちづくり観光協会のホームページをご確認ください。

※北秋田まちづくり観光協会はこちら



https://k-akita.com/

関向：きょうの放送をはじめ、これまでお送りしたシリーズの内容は、radikoや秋田放送のYouTubeでもお聴きいただけます。また秋田放送のホームページなどではテキスト記事としても配信していますので、ぜひご覧ください。



ここまで松橋さんと川口記者にお付き合いいただきました。お二方どうもありがとうございました。



松橋：ありがとうございました。



川口：ありがとうございました。

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この番組は、radikoで聞くことができます。クマの特集は「あさ採りワイド秋田便」の第2部です。

「あさ採りワイド秋田便」はABSラジオ（FM90.1MHz、秋田936kHz、大館・本荘1557kHz、浅舞1485kHz 東成瀬801kHz）で午前7：30～10：50に放送。

radikoのタイムフリー機能では、1週間後まで聴取できます。

※radikoはこちら



https://radiko.jp/share/?sid=ABS&t=20260615090000

次回6月18日(木)は特別企画として、これまでの総括をお伝えする予定です。



ゲストはクマの研究者（東京農工大学教授）で日本クマネットワーク代表の小池伸介さんです。