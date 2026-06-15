巨人の丸佳浩外野手（37）が13日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。相変わらずの面白トークで笑わせた。

この日のテーマは「緊張すること」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた丸は「なるほど！あります、あります！」と元気に応じる。

そして、「遠征先で休みとかってあるじゃないですか。その時に知らない…喫茶店…入る時…凄い緊張します」となぜかだんだん声を小さくしながら明かした。

「どうせ頼むもんなんて決まってんのに。何か緊張している自分がいるんですよ」というアイスコーヒー好きの丸。

辻岡アナから「普通は緊張して嫌だったら喫茶店なんて入らないじゃないですか、怖くて」とツッコミを受けると、「いや、刺激を求めてるというか。座席とか選ぶの、ちょっと緊張しません？“空いてるお席どうぞ”って言われた時にどこがベストポジション？とか。4人掛け？いや！2人掛け？いや！カウンター？みたいな。汗じゅわぁ〜ってかいてくる」と楽しそうにトークを続けた。

最終的には「端っこのね、2人掛けがいいです。壁のほう向いてます。で、やや猫背なんです」と自身のベストポジションに加えて座り方まで明かすさすがのサービストークで笑わせていた。