お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」が14日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）に出演。家具選びについてアドバイスした。

ファイナンシャルプランナー（FP）1級の資格を持ち、“節約家”としても知られる「サバンナ」八木真澄をゲストに迎え、番組ロケで家具量販店を訪れた一行。妻から頼まれた買い物メモを手に、セラミック天板のテーブルを前にした八木は「奥さんは前からこれをほしいって言ってた」と告白。自身は購入に反対の立場といい、「今回まだこれに関しては（家族で）決められてない」と打ち明けた。

しかし傷や熱に強い性質に触れながら、海原ともこは「これは長持ちするから、どうせ買い換えるなら早めに買ったほうがいい」とアドバイス。相方で現在50歳の海原やすよも「（人生の残りで）持てる期間も少なくなって来てるから、良い物を早く使おうっていう年齢になりました」と解説した。

すると八木は「めっちゃ今、心に染みてるんですけど」と響いた様子を見せながらも、「僕の理論もある」と前置き。「こういうのは家にないんで、どけます」と、ディスプレー用のワイングラスを撤去し、チラシを雑に並べた上で「これで、いいと思うかどうか」と吟味。結果「めっちゃほしなってきた」とぶっちゃけ、笑いを誘っていた。