◇プロ野球セ･パ交流戦 西武1ー0巨人（6月14日、ベルーナドーム）

8回に同点のチャンスを広げられるか、という場面で、浦田俊輔選手がけん制死。流れを西武に渡してしまった巨人でしたが、橋上秀樹監督代行は試合後に、「リスクが高いことをやっているわけですから、たまにはハイリスクハイリターンじゃないですけど、そういうマイナスの面が出てしまうのはある程度は致し方ない」と語りました。

前日の試合でも2つ、けん制が絡むアウトがありましたが、次の塁を積極的に狙う走塁の効果も確かに出ていると橋上監督代行。「あまりにも（失敗が）多いとなると、それはチームとして考えないといけないことなんですけども、現状ではどちらかというとプラス面が多く出ている。今回のことはもちろん反省はしますけど、今後、いろいろな規制がかかるとは考えていないですし、選手に対してもそういう思いはさせたくないと思っています」と選手の積極性を奪うことはしたくないと続けました。

巨人は現在、盗塁数47とリーグトップ。去年は53個でリーグ最下位だっただけに、大きな変化を遂げています。選手の積極性、意欲を摘まない、そうしたチームの方針が生きているようです。