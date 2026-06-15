サッカー北中米Ｗ杯のＦＩＦＡランク１８位の日本代表は１４日（日本時間１５日）、１次リーグＦ組初戦で同８位の強豪オランダ代表と対戦し、２―２で引き分けた。現地で海外メディアのインタビューを受け、“ジャパニーズ・イングリッシュ”で乗り切った日本人男性の動画が大バズり。その正体とは―。

リポーターからマイクを向けられ、「Ｉ ＣＡＮＮＯＴ ＳＰＥＡＫ ＥＮＧＬＩＳＨ， ＢＵＴ… Ｉ ＡＭ ＥＸＣＩＴＥＤ！」（英語は話せないけど、すごく興奮してる！）と叫ぶこの男性。実は取材のため現地を訪れた富山の日テレ系列ＫＮＢ北日本放送の中久木大力（なかくき・ひろちか）アナウンサーだ。

「ＦＯＸ ４ ＮＥＷＳ」の公式ＳＮＳでは動画に動画が投稿され、再生回数は約３４０万回。２６万を超える「いいね！」が集まっている。中久木アナも自身のインスタグラムで「大変なことになりました。恥ずかしすぎる」と恐縮しきりだ。

同局の公式サイトによると、中久木アナは今年４月入社。趣味はスポーツ観戦、映画鑑賞。特技については「大きな声（音声スタッフの皆さん、ごめんなさい）」と明かしている。

その言葉の通り、大声で堂々と話す姿にネット上では「なんてこった」「頑張れ日本！！！」「サッカーは世界共通言語だ！！」「興奮は普遍的に理解される言語」「とても楽しいやりとり」「芸人さんとかじゃなく？？度胸すごい」「ＫＮＢの中久木アナ、全世界に知られてしまう！！どこへ行っても熱くるしいキャラ 笑笑」などの声が上がっている。