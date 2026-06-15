【卵白消費はコレが大正解！】「カップシフォン」を作ってみたら驚きのふわふわ食感だった

卵白救済！ 定番のスイーツレシピを試してみた

卵黄を使った料理を作ったあと、卵白が余ってしまい使い道に困ったことはありませんか？今回は、混ぜて焼くだけでふわふわ食感に仕上がる「カップシフォン」を実際に作ってみました。

メレンゲはツノが立つくらいしっかり泡立てる

1. ボウルに牛乳、サラダ油、薄力粉を入れて混ぜておきます。





2. 別のボウルに卵白と砂糖を入れてメレンゲを作ります。ハンドミキサーを使って高速で混ぜ、ツノが立つくらいのしっかりしたメレンゲにします。





3. 1にメレンゲをひとすくい入れて泡立て器で混ぜたあと、メレンゲの1/3程度の量を入れ、やさしく混ぜます。





4. 3の生地を2のメレンゲにすべて入れ、ゴムベラでメレンゲを潰さないように混ぜたら、カップケーキの型の7分目くらいまで生地を流し込みます。



※必ず、オーブン対応のマフィンカップを使用しましょう。









5. 170度に予熱したオーブンで20分焼きます。オーブンから出したらすぐにひっくり返してそのままにしておき、冷めたら完成です。









やさしい甘さで軽い食感がたまらない





食べてみると、外側はサクッとしていて、中はふわふわ。今回はトッピングなしで作ってみましたが、程よい甘さが口いっぱいに広がり、軽い食感がクセになるおいしさです。

卵白1個だとメレンゲを作るのが少し大変でしたが、工程はシンプルなので、お菓子作り初心者の方にも挑戦しやすいレシピだと思います。

甘いものが食べたくなったときにぴったりな卵白活用術

冷蔵庫で出番待ちになりがちな卵白も、カップシフォンにすると立派なおやつになります。思った以上にふわふわで、卵白消費レシピの定番になりそうです。

卵白が余った時の消費に、ぜひ試してみてくださいね。