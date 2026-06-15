中国の商業宇宙企業CAS Space（中科宇航）は日本時間2026年6月15日、酒泉衛星発射センターから「力箭1号（Kinetica 1）」遥十四を打ち上げ、「文物01星」など合計8機の衛星を所定の軌道へ投入することに成功しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：力箭1号 遥十四（一箭八星）

・ロケット：力箭1号（Kinetica 1）遥十四

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月15日 12時44分

・発射場：酒泉衛星発射センター 東風商業航天創新試験区（中国）

・ペイロード：「文物01星」など合計8機

今回搭載された8機はいずれも高分解能光学リモートセンシング衛星で、「文物01星」「彩雲光学01星」「安鉄03星」「利川紅衛星」などが含まれます。このうち「文物01星」は、中国初の文物分野向けリモートセンシング衛星とされ、文化財やその周辺環境の変化を衛星画像で把握する用途が想定されています。

力箭1号とは

力箭1号はCAS Spaceが開発した4段式の固体燃料ロケットで、高度500kmの太陽同期軌道に約1500kgの打ち上げ能力を持っています。CAS Spaceは中国科学院力学研究所を母体に設立された商業宇宙企業で、小型衛星の単独打ち上げや相乗り打ち上げに対応するロケットとして力箭1号を運用しています。

CAS Spaceによると、力箭1号は高頻度の打ち上げを進めるなかで、ロケットの制御システムについてソフトウェア・ハードウェアの自主開発を進めています。今回の打ち上げでは、機種ごとに専用設計していた従来の方式を改め、ソフトウェアの機能を柔軟に設定・共通化できる汎用プラットフォームを活用。これによりロケット搭載機器を50%、地上設備を80%削減し、ロケットの電気試験期間を従来の約1か月から1週間以内に短縮できたとしています。

今回の打ち上げは、力箭1号として通算14回目の飛行となりました。また、CAS Spaceの力箭シリーズ全体では通算15回目の打ち上げにあたります。中国メディアによると、力箭1号はこれまでに累計105機の衛星を軌道へ投入し、軌道投入されたペイロードの総質量は15トンを超えています。

CAS Spaceは固体燃料ロケットの力箭1号に加えて、液体燃料ロケットの力箭2号（Kinetica 2）の初飛行にも成功しており、今後さらに打ち上げ機会を拡大していくとみられます。

関連画像・映像

【▲ 酒泉衛星発射センターから打上げられた「力箭1号」遥十四（Credit: CAS Space）】

【▲ 「文物01星」など衛星8機を載せ、上昇していく「力箭1号」（Credit: CAS Space）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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