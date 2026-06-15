ＪＲＡは１５日、２０２６年度の顕彰者を発表。今年の３月に調教師を引退し、現在はヘルパーとして厩務員をしている国枝栄元調教師（７１）が選出された。ＪＲＡ通算１１２３勝で通算勝利数は歴代１０位。Ｇ１・２２勝を含む重賞７０勝と輝かしい成績を挙げた。

調教師時代には多くの名馬を育て、アパパネとアーモンドアイという２頭の３冠牝馬を輩出。特にアーモンドアイは国内外でＧ１・９勝をマークし、２０１８年のジャパンＣでは２分２０秒６と当時のＪＲＡレコードタイムを記録して勝利し、世界にその名をとどろかせた。

調教師を引退後は通称『ヘルパー』と呼ばれる調教補充員に転身し、４月から美浦・小島厩舎で従事している。担当馬のトクシーカイザーが１３日の東京１０Ｒ・夏至Ｓ（３勝クラス）で９番人気ながら２着となって厩務員として初連対を果たし、翌１４日の東京４Ｒ（２歳新馬）ではトゥザファイナルが３着に好走した。

国枝元調教師はＪＲＡを通じて「大変ありがたく光栄に思います。私を応援していただいた馬主様、厩舎スタッフ、競馬ファンの皆さま、理解してくれた家族、そして一生懸命走ってくれた馬たちに心より感謝いたします。これからも競馬界の発展を見守っていきたいと思います」とコメントを発表した。