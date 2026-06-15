１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円０４銭前後と前週末午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８５円９２銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。



トランプ米大統領は日本時間の１５日早朝、イランと戦闘終結で合意したとＳＮＳで発信した。イランメディアも米国との覚書の文言を最終決定したと報じた。正式な署名式典は１９日にスイスで開くとしている。これを受け、「有事のドル買い」の反対売買が強まり、ドルは、午前７時頃には１５９円７０銭台に売られ、午前９時頃は１５９円９０銭台で推移した。ただ、午前１１時１０分過ぎには１６０円２０銭台に上昇した。今週は日米の金融政策決定会合が開かれるが、米国の金融政策は年内にも利上げに転じるとの見方も強く、ドルの下値を買う動きが強まった。午後３時にかけては１６０円００銭前後に再び値を下げた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６１６ドル前後と同０．００５０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS