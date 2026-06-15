明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合（２日目）終了後政策金利発表
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
※東証グロース上場：ＧＯ<581A>
出所：MINKABU PRESS
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０ 米・輸出入物価指数
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合（２日目）終了後政策金利発表
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※インドネシア市場が休場
○決算発表・新規上場など
※東証グロース上場：ＧＯ<581A>
出所：MINKABU PRESS