○経済統計・イベントなど

１１：００　中・小売売上高
１１：００　中・工業生産高
１１：００　中・固定資産投資
１１：００　中・不動産開発投資
１３：３０　豪・豪中央銀行が政策金利発表
１８：００　独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査
１８：００　ユーロ・ＺＥＷ景況感調査
２１：３０　米・輸出入物価指数
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
※日・日銀金融政策決定会合（２日目）終了後政策金利発表
※日・閣議
※米・２０年物国債入札
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※インドネシア市場が休場

○決算発表・新規上場など

※東証グロース上場：ＧＯ<581A>

出所：MINKABU PRESS