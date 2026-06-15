明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１１：００ 中・小売売上高

１１：００ 中・工業生産高

１１：００ 中・固定資産投資

１１：００ 中・不動産開発投資

１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１８：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１８：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

２１：３０ 米・輸出入物価指数

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

※日・日銀金融政策決定会合（２日目）終了後政策金利発表

※日・閣議

※米・２０年物国債入札

※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目

※インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



※東証グロース上場：ＧＯ<581A>



出所：MINKABU PRESS