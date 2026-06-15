１５日の東京市場は、米国とイランが戦闘終結で合意したことを受けてリスク選好姿勢が強まり、日経平均株価は過去最高値を更新。上げ幅は過去２番目の大きさとなった。



大引けの日経平均株価は前営業日比３２９７円４６銭高の６万９３１７円５０銭と大幅に３日続伸。プライム市場の売買高概算は２４億４３０８万株、売買代金概算は１１兆４６０１億円。値上がり銘柄数は１０９０、対して値下がり銘柄数は４３４、変わらずは４０銘柄だった。



トランプ米大統領が日本時間１５日早朝、自身のＳＮＳを通じ、イランとの戦闘終結に向けた協議で合意が成立したと明らかにした。覚書への署名は１９日に行われる予定という。イラン側も覚書に合意したと最高安全保障委員会が表明した。戦闘終結とホルムズ海峡の開放を織り込む形で先物買いが入ったほか、ＡＩ・半導体関連株の一角にも資金が流入し、株価指数を押し上げた。コスト負担減の期待から建設株や空運株も物色された。後場の日経平均は高値圏を維持したが、利益確定売りに押される銘柄もあり、値上がり銘柄数は全体の７割弱にとどまった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も最高値を更新したものの、終値の４０００大台乗せには至らなかった。大型株主体の相場上昇となるなかで、東証グロース市場２５０指数は１．６％安となった。



個別銘柄ではキオクシアホールディングス<285A.T>が急騰し売買代金トップ。９万円台に初めて乗せた。太陽誘電<6976.T>やイビデン<4062.T>、ソフトバンクグループ<9984.T>が大幅高となり、ディスコ<6146.T>や東京エレクトロン<8035.T>、アドバンテスト<6857.T>が株価水準を大きく切り上げたほか、ＩＨＩ<7013.T>や大成建設<1801.T>が値を飛ばし、日本航空<9201.T>やトヨタ自動車<7203.T>が堅調推移。キッツ<6498.T>や酉島製作所<6363.T>が買われ、村田製作所<6981.T>と三井ハイテック<6966.T>がストップ高で終えた。



半面、ＪＴ<2914.T>や日本郵政<6178.T>、ＮＴＴ<9432.T>が冴えない展開となり、セコム<9735.T>やＩＮＰＥＸ<1605.T>、日本郵船<9101.T>が軟調。サイバーエージェント<4751.T>やくら寿司<2695.T>が売られ、アステリア<3853.T>やエイチ・アイ・エス<9603.T>が急落した。



出所：MINKABU PRESS