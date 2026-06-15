中島健人×菅田将暉の密着2ショット！MAJ舞台裏で魅せたふたりの笑顔に「かわいいしかっこいい」「今年も2ショット見れてうれしい」の声

【写真】中島健人と菅田将暉が密着して笑顔でピースする2ショットを公開

中島健人が自身のInstagramを更新し、菅田将暉との2ショットを公開した

■「#17歳からの仲です」と中島が明かしたふたりの関係に視線集中

6月13日に開催された日本最大級の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）。アンバサダーを務めた中島と、Grand Ceremonyの司会を務めた菅田のふたりは、共に2年連続で務めている。

中島は「まさきとあっちのけんと」とコメント。「#MAJ最高でした」というハッシュタグを添えて、楽屋前で黒コーデの菅田とピースサインを掲げた笑顔の2ショットを公開した（1枚目）。さらに、「#大切なことはすべて君が教えてくれた」「#15年前の月9」「#17歳からの仲です」というハッシュタグが示しているとおり、ふたりは2011年1月から3月にかけて放送されたドラマ『大切なことはすべて君が教えてくれた』で共演を果たしている。付き合いの長いふたりだからこそのリラックスした雰囲気が、この2ショットからも伝わってくる。

続けて「#2枚目は「え、スマホにブルーアイズ入ってんの？！」のまさき」とハッシュタグで記し、もう1枚のカットを提示。そこには、スマホに向かって指をさして驚いた顔を浮かべる菅田と、キメ顔でグッドサインを作る中島の姿が収められている。

SNSには「今年も2ショット見れてうれしい」「ふたりとも笑顔が素敵です」「かわいいしかっこいい」「ずっと仲良しで嬉しい」といった声が続々と寄せられた。

■息ぴったりの掛け合いが胸アツ！菅田に中島が直撃インタビュー

『MUSIC AWARDS JAPAN』の公式Xは、アンバサダーの中島が菅田にインタビューを敢行した動画を公開している。

動画では、レッドカーペットの感想やGrand Ceremonyの司会を務めることについて語っている。さらに、菅田から中島のことを「オアシスだと思っている」という発言もあり、ふたりの間の信頼関係を垣間見ることができる。