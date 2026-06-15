―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　ＪＳＢ <3480>
　26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の85億円に伸び、通期計画の87.3億円に対する進捗率は97.4％に達し、5年平均の91.8％も上回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6387> サムコ 　　　　東Ｐ 　 +35.84 　　6/12　　　3Q　　　 43.43
<6966> 三井ハイテク 　東Ｐ 　 +22.66 　　6/12　　　1Q　　　298.04
<3480> ＪＳＢ 　　　　東Ｐ 　 +13.29 　　6/12　　上期　　　 10.44
<212A> ＦＥＡＳＹ 　　東Ｐ 　 +12.47 　　6/12　　上期　　　 49.63
<5889> ＪＥＨ 　　　　東Ｐ 　 +10.87 　　6/12　　　1Q　　　 27.93

<3657> ポールＨＤ 　　東Ｐ　　 +9.47 　　6/12　　　1Q　　　　黒転
<8079> 正栄食 　　　　東Ｐ　　 +8.83 　　6/12　　上期　　　 28.22
<3665> エニグモ 　　　東Ｐ　　 +8.75 　　6/12　　　1Q　　　　赤転
<4446> リンクユーＧ 　東Ｐ　　 +5.04 　　6/12　　　3Q　　　 -7.22
<3903> ｇｕｍｉ 　　　東Ｐ　　 +4.44 　　6/12　本決算　　　　　－

<1873> 日本ハウス 　　東Ｐ　　 +3.39 　　6/12　本決算　　　　8.27
<3475> グッドコムＡ 　東Ｐ　　 +1.22 　　6/12　　上期　　　 43.89
<4996> クミアイ化 　　東Ｐ　　 +0.95 　　6/12　　上期　　　 66.00
<1766> 東建コーポ 　　東Ｐ　　 +0.65 　　6/12　本決算　　　 -9.92
<7683> ＷＡ 　　　　　東Ｐ　　 +0.28 　　6/12　　　1Q　　　　赤転

<2695> くら寿司 　　　東Ｐ　　 +0.13 　　6/12　　上期　　　 -2.54
<9743> 丹青社 　　　　東Ｐ　　 +0.08 　　6/12　　　1Q　　　-48.33

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース