決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … ｇｕｍｉ、三井ハイテク、リンクユーＧ (6月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 ＪＳＢ <3480>
26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の85億円に伸び、通期計画の87.3億円に対する進捗率は97.4％に達し、5年平均の91.8％も上回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6387> サムコ 東Ｐ +35.84 6/12 3Q 43.43
<6966> 三井ハイテク 東Ｐ +22.66 6/12 1Q 298.04
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ +13.29 6/12 上期 10.44
<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ +12.47 6/12 上期 49.63
<5889> ＪＥＨ 東Ｐ +10.87 6/12 1Q 27.93
<3657> ポールＨＤ 東Ｐ +9.47 6/12 1Q 黒転
<8079> 正栄食 東Ｐ +8.83 6/12 上期 28.22
<3665> エニグモ 東Ｐ +8.75 6/12 1Q 赤転
<4446> リンクユーＧ 東Ｐ +5.04 6/12 3Q -7.22
<3903> ｇｕｍｉ 東Ｐ +4.44 6/12 本決算 －
<1873> 日本ハウス 東Ｐ +3.39 6/12 本決算 8.27
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ +1.22 6/12 上期 43.89
<4996> クミアイ化 東Ｐ +0.95 6/12 上期 66.00
<1766> 東建コーポ 東Ｐ +0.65 6/12 本決算 -9.92
<7683> ＷＡ 東Ｐ +0.28 6/12 1Q 赤転
<2695> くら寿司 東Ｐ +0.13 6/12 上期 -2.54
<9743> 丹青社 東Ｐ +0.08 6/12 1Q -48.33
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の6月11日から12日の決算発表を経て15日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 ＪＳＢ <3480>
26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の85億円に伸び、通期計画の87.3億円に対する進捗率は97.4％に達し、5年平均の91.8％も上回った。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6387> サムコ 東Ｐ +35.84 6/12 3Q 43.43
<6966> 三井ハイテク 東Ｐ +22.66 6/12 1Q 298.04
<3480> ＪＳＢ 東Ｐ +13.29 6/12 上期 10.44
<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ +12.47 6/12 上期 49.63
<5889> ＪＥＨ 東Ｐ +10.87 6/12 1Q 27.93
<3657> ポールＨＤ 東Ｐ +9.47 6/12 1Q 黒転
<8079> 正栄食 東Ｐ +8.83 6/12 上期 28.22
<3665> エニグモ 東Ｐ +8.75 6/12 1Q 赤転
<4446> リンクユーＧ 東Ｐ +5.04 6/12 3Q -7.22
<3903> ｇｕｍｉ 東Ｐ +4.44 6/12 本決算 －
<1873> 日本ハウス 東Ｐ +3.39 6/12 本決算 8.27
<3475> グッドコムＡ 東Ｐ +1.22 6/12 上期 43.89
<4996> クミアイ化 東Ｐ +0.95 6/12 上期 66.00
<1766> 東建コーポ 東Ｐ +0.65 6/12 本決算 -9.92
<7683> ＷＡ 東Ｐ +0.28 6/12 1Q 赤転
<2695> くら寿司 東Ｐ +0.13 6/12 上期 -2.54
<9743> 丹青社 東Ｐ +0.08 6/12 1Q -48.33
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース