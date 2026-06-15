パーク２４ <4666> [東証Ｐ] が6月15日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結最終利益は前年同期比6.0倍の296億円に急拡大し、従来の190億円の赤字予想から一転黒字で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の260億円→440億円(前期は159億円)に69.2％上方修正し、増益率が63.3％増→2.8倍に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結最終利益は前年同期比31.2％増の143億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結最終損益は238億円の黒字(前年同期は1.9億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の6.7％→8.5％に改善した。



株探ニュース