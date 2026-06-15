イラン情勢の影響でサッカーワールドカップの出場が危ぶまれていたイラン代表が14日、試合会場があるアメリカ・ロサンゼルスに到着しました。

サッカーワールドカップのイラン代表は、キャンプ地のあるメキシコから初戦の試合会場があるロサンゼルスに14日、到着し、会場でピッチの状態を確認するなどしました。

前日会見ではイラン情勢に関する質問が相次ぎ、イラン代表のキャプテンは「政治に関する質問ばかりだ」と述べました。一方、「イラン国民に喜びをもたらしたい」と話すにとどめ、政治的な発言は避けました。

代表の初戦を前に、アメリカ最大のイラン系コミュニティーの人々に話を聞くと…。

イラン系アメリカ人

「みんな楽しみにしている。試合を見てイラン代表を応援するから、月曜日は誰も仕事に行かないと思う」

イラン系アメリカ人

「厳しい状況の中、ペルシャ系の人々が集まり、喜びや時間を共有できうれしい」

初戦を迎えられることに安堵（あんど）した様子で、興奮していました。一方で…。

イラン系アメリカ人

「あれはイランの代表ではなく、現政権側の代表だと思っている」

「彼らは現政権での旗や国歌の下でプレーしている。だから私は試合は見ない」

イラン系コミュニティーの中でも様々な思いが交錯する中、イラン代表はロサンゼルスで15日、ニュージーランド代表と初戦を戦います。